Speciální tvar se jim stal osudným. Vlnky jsou dnes kultem, lidé je chtějí zpět

Někteří se snažili poslední kusy zpeněžit, jiní bojovali za jejich obnovu – krémové oplatky Vlnky se přestaly vyrábět před 12 lety. Důvodem byl klesající zájem spotřebitelů, ale i specifické pečicí formy, které se nedaly využít na nic jiného. Podívejte se na nový díl retropořadu Zpátečka.

"Podle našich pamětníků se Vlnky začaly vyrábět na přelomu 50. a 60. let 20. století po transformaci původního výrobního závodu na výrobu trvanlivého pečiva," vzpomíná na začátky oblíbených cukrovinek manažer společnosti Mondelez pro Českou republiku Jiří Šebek. Výrobce sladkostí oplatky vyřadil z prodeje v roce 2011 kvůli tomu, že lidé o ně už nadále neměli zájem.

Zatímco se v roce 2005 vyrobilo celkem 1457 tun Vlnek, v roce 2011 společnost vyprodukovala už ani ne třetinu těchto oplatek. "Výroba každého produktu vyžaduje určitý minimální objem kvůli rozložení nákladů. Jakmile je o produkt menší zájem, než je toto minimum, nemůže výroba pokračovat," vysvětlil Šebek a dodal, že nejoblíbenější příchutí byly Vlnky čokoládové a griliášové.

Kromě poklesu zájmu u lidí byl s Vlnkami i další problém - jejich výroba. Kvůli specifickému tvaru vyžadovaly oplatky speciální pečicí formy, které na rozdíl od ostatních sušenek nešly použít na nic jiného.

Poté, co oblíbená cukrovinka v roce 2011 skončila, začalo truchlit několik stovek jejich fanoušků. Čtyři roky nato dokonce vznikla petice na obnovu Vlnek, kterou podepsalo skoro 2500 lidí. "Proč obměňovat nějakou výrobu, když to byly nejlepší sušenky na českém trhu! Podepsáním petice si zavzpomínáme na tyto výborné sušenky a doufám, že to Mondeleze donutí třeba i obnovit výrobu," napsal tehdy tvůrce petice Petr Volhejn.

Ani listina s podpisy ale výrobce sladkostí o obnově oplatek nepřesvědčila. "Spíše než ohlížet se do minulosti se společnost snaží reagovat ve své nabídce na nové trendy a očekávání spotřebitelů. Nabídku dynamicky upravujeme právě podle poptávky. Český spotřebitel je vybíravý - kromě několika stálic má rád hlavně novinky a sezonní výrobky," vysvětlil manažer Mondelezu pro Česko a doplnil, že na retro trendy reagují třeba tím, že sortiment Zlaté, mezi které spadají Koka, Derby a Esíčka, balí do retro obalů. Ty podle něj lidé vyhledávají.

Podle některých lidí byly ale sušenky legendární. Jejich popularitu dokazuje třeba i facebookový příspěvek obchodu s potravinami Tesco, který Vlnky v roce 2017 na sociální síti připomněl a získal od lidí dokonce 17 tisíc "lajků". Jiní se zase snažili na Vlnkách peněžně obohatit - v roce 2021 se na online bazaru Aukro objevil inzerát, který nabízel Vlnky čokoládové příchuti ke koupi. Sušenky se nakonec vydražily zhruba za osminásobek své původní ceny. Z 65 korun ale inzerent nejspíš radostí nijak neskákal.

