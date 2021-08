Z Norska nemočte na Rusko. Nebo dostanete pokutu, varuje tabulka

Neznámí autoři umístili u norsko-ruské hranice tabulku se zvláštní výstrahou. Turistům, které přepadla naléhavá potřeba, či drzým odvážlivcům připomíná, že je tu zakázáno močit směrem na Rusko - a to pod hrozbou tučné pokuty, uvedla agentura AFP.

Tabulka sepsaná v angličtině se nachází na břehu řeky, která odděluje Norsko od Ruska, a nabádá "Nečůrejte směrem do Ruska". Hned vedle je úřední tabulka s vyrozuměním, že daný úsek sledují kamery norské pohraniční policie.

"Nápis tam bezpochyby umístili lidé s dobrým úmyslem varovat kolemjdoucí, aby se nedopustili urážlivého chování," řekl AFP komisař Jens-Arne Höilund, který tak potvrdil předchozí informaci serveru Barents Observer. Přestupek, před kterým varuje tabulka, může vést k udělení pokuty ve výši až 3000 norských korun (asi 7400 Kč).

Zákoutí vyhledávané turisty se nachází na břehu řeky Jakobselva, odkud je vidět jen pár metrů vzdálené Rusko.

Don't insult your powerful neighbour, Norway tells travellers. https://t.co/47NK6d16zF — The Barents Observer (@BarentsNews) August 26, 2021

"Močení v přírodě nemusí být nutně urážlivé, ale záleží na hledisku. V daném místě spadá pod zákon, který zakazuje urážlivé chování na hranici," vysvětlil Höilund. Norský zákon výslovně zakazuje "urážlivé chování na hranici vůči sousednímu státu či jeho úřadům". Podle Höilunda, mezi jehož povinnosti patří dbát na dodržování dohod upravujících sousedské vztahy mezi Norskem a Ruskem, si ruské úřady nikdy nestěžovaly na chování, před kterým tabulka varuje.

Barents Observer nicméně připomněl, že norští pohraničníci před několika lety zadrželi čtyři osoby poté, co házely kameny směrem do Ruska, a loni v zimě jedna žena dostala pokutu 8000 norských korun za to, že levou rukou překročila hranici - a zachytily ji při tom kamery.

"Můžete si myslet, že je to přísné, ale předpisy uplatňujeme důsledně," řekl komisař Höilund.

Norsko střeží v Arktidě severní hranici Severoatlantické aliance s Ruskem o délce 197,7 kilometru. Obě země historicky udržují dobré vztahy, ale ty se staly napjatějšími po ruské anexi ukrajinského poloostrova Krym na jaře 2014.