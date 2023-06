Žena strávila 5 hodin bez krému na přímém slunci. Po návratu ji nepoznala ani sestra

Jednadvacetiletá Isabela Chatwinová z amerického Utahu se tak spálila na sluníčku, že ji ani vlastní sestra nepoznala. Američanka omylem usnula na pláži a z krátkého "šlofíku" se vyklubalo pět hodin spánku. To by zřejmě nebyl problém. Kdyby ale použila opalovací krém. Obličej jí kvůli popálení po pár dnech tak natekl, že téměř nemohla vidět.

Chatwinová vyrazila s přáteli na dovolenou do kalifornského San Diega. Chtěla si na chvíli odpočinout na pláži. Protože byl zamračený den a dívka plánovala na pláži pobýt jen krátce, rozhodla se nepoužít opalovací krém. Toho ale později velmi litovala.

Jednadvacetiletá dívka totiž na pláži neplánovaně usnula. "Když jsem se probudila, vypadala moje kůže po zbytek dne úplně v pořádku, druhý den ráno byla jasně červená. Myslela jsem si, že je to jen spálení od slunce a to je vše. Druhý den jsem se probudila a na tvářích jsem měla otoky a puchýře. Bolelo to," popsala Chatwinová.

Čtvrtý den jí začaly puchýře praskat. "Tvář jsem měla strašně oteklou. Sotva jsem otevřela oči, sotva jsem viděla. Myslela jsem, že to bude trvalé. Byla jsem opravdu vyděšená. Skoro jsem nevypadala jako člověk. Spíš jako obrovský marshmallow," vysvětlila dívka.

Když se Chatwinová vrátila do rodného města, její tříletá sestra Aero ji nemohla poznat. Na videu je vidět, jak se zmatená holčička ptá maminky: "Je to Bela?" Dívka popsala, že svou sestru chvíli škádlila a předstírala, že je někdo jiný. Pak se přiznala, načež ji tříletá Aero řekla, že vypadá jako želva.

Biochemik: Bezpečné opalování neexistuje. Je nejlepší se mu úplně vyhnout (8. 6. 2023, o opalování mluví host v 17. minutě pořadu)