Lidská moč je tekuté zlato, tvrdí vědci. Chtějí ji měnit na hnojivo pro městské parky

Nový projekt australských vědců zkoumá, zda by mohla lidská moč sloužit jako levný a udržitelný zdroj hnojiva pro květiny a trávníky v městských parcích. Píše o tom britský deník The Guardian, podle kterého může studie ukončit splachování hodnotných výměšků do kanálu.

"Je to dokonalé tekuté zlato," řekla o lidské moči profesorka Cara Bealová z Griffithovy univerzity, která stojí v čele výzkumné iniciativy. "Představuje koncentrovaný přísun dusíku, fosforu a draslíku potřebný pro růst rostlin a je překvapivě čistá ve srovnání s jiným odpadem," vysvětluje. Bealová na projektu spolupracuje s inženýrem z Univerzity v Melbourne Stefanem Freguiou, který navrhnul systém pro extrakci cenných složek z moči. Cílem čtyřleté studie je mimo jiné prozkoumat různé verze záchodů s touto technologií. Prototypy "záchodů s odklonem moči" už se nyní testují v Sydney a Brisbane, píše The Guardian. "Technologii máme. Jde o to podívat se na regulatorní povolení a přimět zdravotnické a plánovací úřady, aby věc pochopily," míní Bealová. Odklon od syntetických hnojiv považuje zároveň za předpoklad pro dosažení nulových uhlíkových emisí. Profesor Stuart Khan z Univerzity Nového Jižního Walesu v Sydney podotýká, že fosfor není obnovitelný a že v současnosti jej po použití v zemědělství "splachujeme do kanálu" bez možnosti jej znovu získat. Součástí australského projektu bude podle The Guardian i snaha potlačit u veřejnosti instinktivní odpor k recyklaci moči. "Myslím si, že jakmile lidé pochopí význam udržitelného používání omezených zdrojů, převáží to jakýkoli faktor nechutnosti," uvedl profesor Khan.