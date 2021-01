Sněhuláci protestovali proti Putinovi, jejich stavitelku pak vyslýchala policie

Za působení v nestátních ozbrojených skupinách v cizině asi bude hrozit až pětileté vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou v pátek sněmovna v prvním kole podpořila. Rozhodla o tom přes nesouhlas KSČM, která neúspěšně novelu navrhovala zamítnout pro nadbytečnost. Novelu před dalším schvalováním projedná sněmovní ústavně-právní výbor.

Zamítnutí požadoval komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, podle něhož je zapojení českých občanů do bojů v řadách separatistů na Donbase, v Africe nebo na Blízkém Východě postihováno už podle platných zákonů. Někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) ale namítla, že možnost postihu podle platného práva je komplikovaná a novela by to měla usnadnit.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvedla, že členství v nestátních ozbrojených skupinách, které jsou aktivní v ozbrojených konfliktech na území jiných zemí, lze vnímat jako významnou bezpečnostní hrozbu. Lidé působící ve zmíněných uskupeních si mohou osvojit řadu vojenských praktik, přičemž existuje riziko, že je využijí i po návratu do ČR. Mohou mít rovněž sklon k zakládání radikálních či extremistických skupin nebo ke snaze získat své následovníky v boji.

Platný trestní zákoník umožňuje postihovat službu v cizích ozbrojených silách. Týká se to ale pouze českých občanů a navíc to nelze aplikovat na působení v nestátních skupinách, tedy například v povstaleckých silách. Stejně tak jej není možné použít na působení u útvarů, které se sice za stát označují, ale nejsou jím - třeba v případě takzvaného Islámského státu.