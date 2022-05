Příznivci Drákuly se sešli v Anglii, získali zápis v Guinnessově knize rekordů

Černé kápě a ostré špičáky - v severoanglickém Whitby se ve čtvrtek večer sešel rekordní počet lidí v kostýmu upíra. V přímořském městě slavili 125 let od vydání románu Drákula irského spisovatele Brama Stokera. Díky 1369 účastníkům se setkání zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů

"Pokořili jsme Guinnessův světový rekord pro největší setkání lidí převlečených za upíra," napsala na Twitteru nezisková organizace English Heritage. Organizace se mimo jiné stará o zříceninu kláštera Whitby, kde se setkání uskutečnilo. Právě ruiny této historické památky a zdejší atmosféra Stokera inspirovaly k napsání románu, který posloužil jako předloha mnoha filmových a televizních adaptací. Kniha Drákula poprvé vyšla v roce 1897.

Účastníci museli dodržet přísná pravidla oblékání, která zahrnovala černé boty, černé kalhoty nebo šaty, černou kápi a pro tuto fiktivní bytost typické dlouhé horní špičáky. Správce kláštera Whitby Mark Williamson, který byl oděn ve viktoriánské kápi a téměř 200 let starém obleku, řekl, že jde o praštěnou zábavu, kterou ale účastnici berou smrtelně vážně. "Žiju s kostymérkou šijící historické kostýmy," vysvětlil původ svého speciálního oděvu.

"Musíme to brát vážně, protože respektujeme ty, kteří rekord pokořili. Chceme je ocenit. Nebylo by dobré, kdyby nám tu najednou začali chodit lidi v teniskách," řekl Williamson listu The Guardian.

"Bojím se, že vypadám spíš jako tlustý netopýr ve středním věku než švihácký vampýr," uvedl Williamsonův kolega Joe Savage. Kápi na rozdíl od správce ve skříni připravenou neměl. "Moji vyrobila dcera. Rozstříhala své maturitní šaty. Ale mám upíří zuby a Fixadent (fixační krém na zubní protézy), takže jsem připraven," dodal.

Předchozími držiteli stejného rekordu bylo 1039 účastníků upířího setkání v zábavním parku v Doswellu v americkém státě Virginie.