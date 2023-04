Řidič na dálnici natočil "nejšílenější nehodu". Auto vylétlo několik metrů do vzduchu

Minulý týden došlo na dálnici v americké Kalifornii k dramatickému dopravnímu incidentu. Jednomu z jedoucích automobilů najednou upadla přední pneumatika, která narazila do vedlejšího vozidla. To se v tu chvíli katapultovalo do výšky několika metrů a dopadlo na střechu. Jeho řidič jako zázrakem z nehody vyvázl bez vážných zranění.

0:41 Uvolněná přední pneumatika narazila na dálnici do vedlejšího vozidla. | Video: Twitter/Anoop Khatra

K incidentu, který zachytil na palubní kameru jeden z okolních řidičů, došlo podle tamní policie ve čtvrtek 23. března na dálnici Ronalda Reagana na předměstí Los Angeles. Automobilu Chevrolet Silverado se náhle na dálnici plné vozidel uvolnilo přední kolo. To se hned odkutálelo do levého jízdního pruhu, kde zrovna projížděl vůz značky Kia. Související Matka roku. Prasnice si drsně poradila s neposlušným seletem, z videa je hit 0:36 Na záběrech je patrné, jak se kvůli nárazu uvolněné pneumatiky automobil vymrštil do vzduchu, otočil se, dopadl na střechu a poté se ještě několik metrů kutálel. Chevrolet, který se v tu chvíli ocitl na třech kolech, postupně sjel k pravému okraji vozovky, kde poté zastavil. Podle informací policistů se v automobilu značky Kia nacházel pouze řidič, kterému se téměř nic nestalo. Záběry zachycující nehodu se brzy rozšířily po světových médiích a sociálních sítích. Jen na Twitteru již video získalo přes 16 milionů zhlédnutí. "Byl jsem svědkem nejšílenější nehody, co jsem kdy viděl," komentoval záběry na sociální síti jejich autor s přezdívkou Anoop Khatra.

