"Tohle už ku*va nikdy nedělej". Cruisovi při natáčení Mission: Impossible ruply nervy

Sedmý díl akčního thrilleru Mission: Impossible: Odplata - První část právě hrají v českých kinech. Natáčení filmu ale nebylo vždy růžové. To ukazuje i tajně pořízená nahrávka herce a hlavního producenta filmu Toma Cruise, který na ní křičí na členy štábu. Rozčílili ho, protože porušovali pravidla související s pandemií covidu-19.

"Jestli tohle uděláte ještě jednou, tak k**va končíte! To platí i pro tebe a pro tebe. A ty už to k**va nikdy nedělej!" nebere si Cruise servítky na nahrávce, kterou zveřejnil deník The Sun v polovině prosince roku 2020.

Bulvární deník tehdy tvrdil, že Cruise vybuchl poté, co spatřil dva členy štábu u počítače ani ne metr od sebe. "Hollywood funguje dál díky nám. Jsme zlatý standard. Vytváříme tisíce pracovních pozic, vy hajzlové!" křičel Cruise. "Tenhle film kvůli vám neskončí, jasný? Jestli se to bude opakovat, končíte vy!" křičel Cruise do hrobového ticha.

Sedmý díl úspěšné série o agentu Ethanu Huntovi provázely kvůli pandemii problémy celý rok. Natáčelo se totiž hned na několika místech Evropy. Například v Itálii muselo tenkrát do karantény 12 členů štábu poté, co byli pozitivně testováni na nový typ koronaviru.

Náročnost produkce znásobil i fakt, že se spolu se "sedmičkou" připravoval také osmý díl s podtitulem Odplata - Druhá část. Cruise jako producent proto hlídal každý natáčecí den navíc. Osobně se staral o to, aby se na place dodržovala hygienická pravidla a aby se nosily roušky.

Podívejte se na trailer očekávaného filmu, který právě hrají v kinech: