Tarantule způsobila automobilovou nehodu v kalifornském Údolí smrti

Kanadský turista putující po kalifornském Národním parku Údolí smrti utrpěl zranění při dopravní nehodě, která měla nezvyklého viníka - tarantuli, napsal dnes zpravodajský server BBC News.

Podle informací služby národního parku si tarantule přecházející přes cestu všiml pár švýcarských turistů jedoucí v pronajatém obytném voze - a řidič šlápl na brzdu, aby pavouka nepřejel. Na to nestihl zareagovat 24letý kanadský motocyklista, který do vozu zezadu narazil. Správa parku ho přepravila do nemocnice, ale jeho stav není znám. Pavouk vyvázl bez úhony a utekl do pouště.

Tarantule jsou dlouhé v průměru 13 centimetrů, ale mohou mít rozpětí nohou až 28 centimetrů. Ve Spojených státech žijí jen na jihozápadě.

Tito obří, chlupatí tvorové používají jed ke znehybnění kořisti, která může zahrnovat brouky, další pavouky a dokonce i malé ještěrky, navzdory své obávané reputaci ale člověka neusmrtí. Jejich kousnutí se dá přirovnat ke včelímu bodnutí, byť jejich chloupky, které vystřelují na útočníka, mohou u lidí vyvolat podráždění kůže nebo očí, dodala BBC.

Tarantule tráví značnou část života v podzemních norách. Venku jsou nejčastěji k vidění právě na podzim, kdy se osmiletí až desetiletí samečci vydávají hledat partnerky k páření.

Video: Dveře letadla se otevřely ve vzduchu, když pilot příliš zatřásl kniplem (11.4.2023)