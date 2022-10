Nejšpinavější muž světa se bál vody. Umyl se až po 60 letech, pár měsíců nato zemřel

Živil se zdechlinami ze silnice, kouřil zvířecí exkrementy a přes půl století se nemyl. Amou Haji, který se proslavil jako nejšpinavější muž světa, zemřel v 94 letech v íránské provincii Fárs. Stařec měl podle místních od dětství trauma z vody, bál se navíc, že když se umyje, onemocní.

Špína se na něm usazovala šedesát let. Starý Íránec zemřel jen pár měsíců poté, co se osprchoval. | Foto: Profimedia.cz

Amou Haji znamená v perštině starý muž. Pravé jméno nejšpinavějšího muže světa nikdo neznal. Přestože se dožil úctyhodného věku, jeho skon přišel pár měsíců poté, co se poprvé za šedesát let osprchoval. Přesvědčili ho k tomu obyvatelé z nedaleké vesnice. Haji přitom věřil, že když se umyje, bude to jeho konec.

Podle deníku The Guardian Haji v nedávných dnech skutečně onemocněl. Zemřel ve svém přístřešku, který mu postavili vesničané. V roce 2014 ho reportér z deníku Tehran Times zaznamenal, jak kouří pět cigaret najednou. Kromě klasického tabáku si oblíbil dýmku, do níž si přidával zvířecí exkrementy. Živil se tím, co našel. Bydlel nedaleko silnice, kde sbíral sražená zvířata, a následně je tepelně upravoval.

Nejšpinavějším mužem světa je po Hajiho smrti Ind jménem Kailash "Kalau" Singh, který se nemyl 48 let. Věří, že odpíráním mýdla a vody spasí svůj národ, píše deník Hindustan Times. Obyvatelé vesnice ale tvrdí, že k životu bez hygieny muže vedou jiné důvody. Jako otec šesti dcer si přeje počít syna. Doufá, že nebude-li se mýt, bude mít mužského potomka.

Kalau dříve pracoval v obchodě, ale po nějakém čase k němu přestali chodit zákazníci, které odrazoval jeho odér. Dnes se třiašedesátiletý muž živí farmařením. Každý večer kouří marihuanu, modlí se k bohu Šiva a zapaluje oheň, jenž podle něj zbaví jeho tělo všech bakterií.

