Opilý Polák si celý vlezl do babyboxu, kde usnul. Objevily ho až řádové sestry

Řádové sestry v polské Vratislavi v noci z pátku na sobotu objevily v babyboxu dvacetiletého muže. Vytahovali ho odtamtud policisté, kteří ho odvezli rovnou na záchytku, protože byl opilý. Babybox je umístěn hned u kláštera, kde řádové sestry působí.

Sestry boromejky v noci probudil alarm, který běžně ohlašuje, že se v babyboxu objevilo dítě. Tentokrát v tomto zařízení, kterému se v Polsku říká okno života, objevily dospělého muže. Zavolaly proto hasiče a policii.

"Nevíme, jak to udělal, ale podařilo se mu do babyboxu vmáčknout celému a už se odtamtud nedokázal dostat," popsal jeden z policistů. Poměrně rychle se ho podařilo z těsného prostoru vyprostit. Muž policistům nedokázal vysvětlit, proč do babyboxu vlezl, a výslech proto naplánovali až na dobu, kdy vystřízliví. Babybox zašpinil a rozvalil vaničku, do které se vkládají děti.

Okno života u kláštera Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je jediné ve Vratislavi. Funguje od roku 2009 a matky do něj od té doby odložily skoro 20 dětí.

Babyboxy mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když do něj někdo vloží dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou také alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení. Po celé České republice funguje 80 babyboxů, zatím se do nich dostalo 226 dětí.