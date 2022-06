Trik, jak udržet avokáda čerstvá, pobláznil internet. Je to nebezpečné, varuje úřad

Milovníci avokáda si na TikToku oblíbili virální trik, který radí, jak oblíbenou potravinu udržet co nejdéle čerstvou. Podle populární tiktokerky stačí celá avokáda ponořit do sklenice s vodou a poté je uchovávat v lednici, kde by měla vydržet hezky zelená až po dobu jednoho měsíce. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ale nyní před trendem varuje a upozorňuje na jeho škodlivost.

0:58 Podle populární tiktokerky stačí celá avokáda ponořit do sklenice s vodou a poté je uchovávat v lednici, kde by měla vydržet čerstvá. | Video: Aktuálně.cz/TikTok/sim_plyj9

Populární trik na TikToku zveřejnila poprvé uživatelka ShamaMama Healing, uvádí americký server Newsweek. Její video, které již na sociální síti není dostupné, získalo přes šest milionů zhlédnutí a statisíce nadšených fanoušků, kteří její rady následovali a začali zveřejňovat své vlastní pokusy s avokády. Přestože se podle nespočtu videí na sociálních sítích zdá, že trik funguje, měli by se ho lidé podle americké FDA vyvarovat. Při dlouhodobém skladování avokád v lednici se ve vodě mohou začít množit škodlivé bakterie, jako například salmonela nebo listérie, které se před ponořením mohly nacházet na slupce. "Výzkum provedený vědci v FDA také ukázal, že konkrétně listérie mohou proniknout až do dužiny avokáda, pokud je skladováno v chladu ve vodě po dobu 15 dnů," uvedli odborníci pro server Newsweek. "V tomto případě by ani povrchová dezinfekce slupky avokáda před krájením nebyla schopna kontaminaci odstranit," dodali. Experti nalezli nebezpečné listérie na necelé pětině z více 1600 avokád, které pro účely výzkumu uchovávali v chladu ponořené ve sklenici po dobu několika týdnů. "To jen dokazuje, že skladování ve vodě poskytuje bakteriím ideální příležitost k šíření a množení," komentovali vědci. Po požití potravin kontaminovaných listériemi se u lidí mohou vyskytnout horečky, nevolnost, zvracení i průjem. FDA proto doporučuje oblíbenou potravinu co nejrychleji po zakoupení spotřebovat, případně ji skladovat na suchém místě.