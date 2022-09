Hodně hraček a jedno zvíře. Za jak dlouho najdete živou sovu mezi plyšáky?

Provoz na dálnici D10 mezi sjezdem 46 u Kosmonos a sjezdem 53 Bakov nad Jizerou je po noční devítihodinové uzavírce kvůli stavbě nového mostu obnovený. Uzavření dálnice se obešlo bez komplikací, v 05:00 byl provoz podle plánu obnoven, řekla ČTK středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Řidiči místo objížděli přes Kosmonosy nebo Bakov nad Jizerou po silnicích druhé a třetí třídy, ve směru na Liberec částečně po silnici I/38.

Dálnici silničáři uzavřeli v sobotu ve 21:00, jednalo se o téměř osmikilometrový úsek v obou směrech kvůli montáži nosníků nového mostu přes dálnici. Po mostu nad dálnicí vede silnice III/2769 na Horní Stakory. Stavbaři zdemolovali v dubnu původní most, který byl v havarijním stavu. Nový bude širší a doplní ho cyklostezka. V provozu by měl být do konce roku, stát bude kolem 70 milionů korun.

S dalším dopravním omezením na D10 se řidiči v sobotu setkali také u Příšovic na Liberecku, kde se staví most. Stavaři tam osazovali nosníky mostovky, mezi 16:00 a 22:00 byl uzavřen jízdní pruh ve směru na Turnov.