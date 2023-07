Řidiči se srazili na křižovatce. Auta se nekontrolovaně řítila přímo na chodkyni

V centru města La Plata, které se nachází zhruba 60 kilometrů od argentinského hlavního města Buenos Aires, došlo k děsivé nehodě. Jak je vidět na záběrech z bezpečnostních kamer - dvě vozidla se snažila projet křižovatkou. Auta se ale střetla a vymrštila do stran.

Právě uprostřed celého incidentu se ocitla kolemjdoucí žena, která právě přecházela přes silnici. Pár metrů před ní došlo ke srážce vozidel, která ale naštěstí střet v plné rychlosti odhodil do stran, pryč od vyděšené Argentinky.

Na záběrech je vidět, jak se chodkyně snažila krýt rukama, zatímco jedno auto odlétlo na prázdnou silnici a druhé narazilo do protijedoucího autobusu. Kolemjdoucí začali otřesené ženě ihned pomáhat a později dorazila i záchranná služba. Podle argentinských úřadů nebyl při srážce nikdo vážně zraněn.

