Ať už šlo o alkohol zdarma při návštěvě restauračních zařízení, nebo o lístky do divadla, role vojína zajistila Jiřímu Langmajerovi zvláštní privilegia na roky dopředu. Všude si ho automaticky předcházeli jako roztomilého svobodníka Koubu. Sledujte Historky z placu z 35 let staré oblíbené komedie Copak je to za vojáka.

2:46 Nevídaná protekce na roky dopředu. Langmajer to s vojínem Koubou vyhrál | Video: Aktuálně.cz, Bohemia MP