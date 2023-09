Někdo jede v protisměru, nahlásil řidič. Policie zveřejnila video s nečekanou pointou

Policisté v americké Nebrasce se nestačili divit. V noci jim na tísňovou linku zavolal neznámý řidič, aby nahlásil nebezpečnou situaci na silnici. "Jsem na dálnici 77 směrem na sever a je tu někdo, kdo je na špatné straně silnice," popsal v telefonním hovoru. Původně dobrý úmysl se ale muži nakonec vymstil.

Řidič, jak ukazuje policejní video, volal při jízdě autem na tísňovou linku 911. Ohlásil, že na dálnici potkal auto, které jelo v opačném směru. Na dotaz, o jaké šlo vozidlo, odpověděl, že vypadalo jako kamion. "Pak do mě málem narazilo. Říkal jsem si: 'do p*dele'."

Poté, co řidič chvíli volal s operátorem na tísňové lince, zastavila muže policejní hlídka. "Víte, proč jsme vás zastavili?" zeptal se jeden z policistů. "Ano, jel jsem ve špatném směru silnice," odpověděl muž. "To jste vy, kdo nám volal?" ptal se dál strážník. "Jo. Myslel jsem, že někdo jede ve špatném směru silnice," doplnil řidič. "A nakonec jste to byl vy sám," vysvětlil muži policista. Ukázalo se, že řidič měl v krvi dvakrát více alkoholu, než je ve státě povolený limit.

Policisté z Lancasteru video z březnového incidentu nyní zveřejnili na sociální síti X, dříve Twitteru, aby zvýšili povědomí o řízení pod vlivem alkoholu. "Pravdivý příběh - opilý řidič na sebe sám zavolal policii. Naštěstí se policistům podařilo tohoto řidiče zatknout dříve, než byl někdo vážně zraněn," napsal Úřad šerifa okresu Lancesteru na sociální síti.

