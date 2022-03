Kocour Štěpán uprchl po bombardování z Ukrajiny. Zvířecí influencer našel azyl u moře

Kocour Štěpán, který se na Instagramu řadí mezi ukrajinské zvířecí celebrity, je poprvé u moře. Se svou paničkou Annou k němu prchli poté, co se ruští vojáci ve městě Charkov nebezpečně přiblížili k jejich domovu a bombardovali sousední paneláky, vyhodili elektřinu a přinutili je ukrývat se několik dní ve sklepě.

"Během prvního dne války střely poničily většinu staveb v sousedství, ale náš domov zůstal jako zázrakem nedotčený. Osmý den konfliktu však granáty dopadly i u nás na zahradě a další vletěl k sousedům na balkon. Naštěstí nezačalo hořet a my mohli utéct do úkrytu," říká Anna, jež je zakladatelkou instagramového účtu Love You Štěpán. Vystresovaná z války vzala bezbranného kocoura a odstěhovala ho do sklepa, kde spolu strávili dva dny bez signálu i elektřiny.

Pomoc přišla až ve chvíli, kdy se jim podařilo dostat se do sousedního krytu. Anna si nabila telefon, aby mohla shánět pomoc, a oslovila dobrovolníky, kteří jim pomohli bezpečně se přemístit na vlakové nádraží. "Na cestě do Lvova jsme strávili dvacet hodin a pak pokračovali na hranici s Polskem, kde jsme půl dne čekali ve frontě. Mohlo tam být tak pět tisíc lidí," odhaduje majitelka čtyřnohého přítele. Většinu cesty vlakem Štěpán strávil zabalený v bundě a z okénka pozoroval ubíhající krajinu.

Anně se na hranicích podařilo sehnat pomoc a ubytování, kde teď se Štěpánem přečkávají válku. "Světová organizace blogerů a influencerů z Monaka nám nabídla ubytování u svých členů ve Francii. Teď jsme v bezpečí, ale máme strach o blízké na Ukrajině. Uděláme vše proto, abychom své zemi pomohli," říká majitelka třináctiletého Štěpána, který se poprvé dostal za hranice rodné země, avšak za smutných okolností.

Kocoura z Ukrajiny sleduje i Britney Spearsová

Štěpán si za svůj život na Ukrajině získal poměrně velkou popularitu, a to převážně na sociálních sítích. Většinu času vystupuje jako znuděný starý mládenec, který tráví čas posloucháním hudby, sledováním zpravodajství nebo "popíjením" různých druhů koktejlů. Na Instagramu, který spravuje jeho panička, ho sleduje přes 1,2 milionu fanoušků. Část z nich přilákala mimo jiné i americká zpěvačka Britney Spearsová, která fotku Štěpána kdysi sdílela na svém instagramovém účtu.

Lidé z různých zemí světa teď Annu se Štěpánem veřejně podporují a přejí jim brzký návrat domů. V jedné z koláží se stal kocour dokonce maskotem ukrajinských vojáků, když ho autorka příspěvku vyobrazila po boku prezidenta Volodymyra Zelenského.

Najdou se však i lidé, kteří se popularitu kocoura snaží v době války zneužít a pod jeho identitou vybízejí lidi k finančním příspěvkům. "Jsou to podvodníci. Přísahám, že v současné době neorganizujeme žádnou sbírku ani nic podobného. Já a můj tým jsme sice v jednání s několika neziskovými organizacemi, nic jsme ale ještě nevyhlásili," vysvětluje Anna.

