Kauza "je to medvěd, nebo člověk?" obletěla svět. Mrzí nás to, reagují čeští znalci

Záběry údajných medvědů malajských z čínské zoologické zahrady, které se v posledních dnech virálně rozšířily po celém světě na sociálních sítích, vyvolaly mezi uživateli divoké diskuse. Lidé zoo obviňují, že se nejedná o skutečná zvířata, ale pouze o zaměstnance v kostýmech. Vedení zahrady to ale popírá. Redakce Aktuálně.cz oslovila kvůli kontroverzím dvě české zoo, které medvědy chovají.

Videa a fotografie, jež zaplavily zejména čínskou sociální síť Weibo, ukazují medvědy stojící na zadních nohách a mávající návštěvníkům. Uživatelé upozorňovali především na to, že zvířata mají na zádech podivně povislou kůži, která připomíná spíše lidské kalhoty. Údajní medvědi také mají podle některých komentujících příliš dlouhé nohy v poměru ke svému tělu.

Další uživatelé rovněž uváděli, že když medvědy někdo z návštěvníků pozdravil, okamžitě zamávali - až jako kdyby rozuměli tomu, co jim v tu chvíli říkají. Mezi jejich další argument patřil i fakt, že medvědi malajští mají obzvláště mírný temperament, a není tak neobvyklé, aby takto zblízka komunikovali s lidmi, uvedla agentura Associated Press s odvoláním na tamní média.

Zoologická zahrada ve městě Chang-čou na východě Číny se však v pondělí na sociálních sítích ohradila a trvá na tom, že jejich medvědi jsou skuteční. Argumentuje například tím, že ve vysokých teplotách, které v oblasti v poslední době panují, by její zaměstnanci v takových kostýmech nevydrželi.

Obvinění pak ale již nadále nekomentovala. Jeden ze zaměstnanců, kterého oslovila agentura Associated Press, odmítl na toto téma s novináři hovořit. Pouze uvedl, že zoologická zahrada nyní připravuje návštěvy i pro média, aby se mohla na vlastní oči přesvědčit, že se ve výběhu nacházejí skutečná zvířata.

"Mrzí nás, že mediální bouři vyvolávají tato zdánlivě 'zábavná' témata na rozdíl od témat daleko palčivějších," reagovala za Zoo Ústí nad Labem mluvčí Veronika Schranková. Podle ní nelze jednoznačně soudit, zda se jedná o člověka v kostýmu či medvěda, argumenty kritiků čínské zoo ale rozporuje. "Můžeme konstatovat, že medvědi se běžně staví na zadní nohy, což jim umožňuje fyziologická a morfologická stavba těla. Stejně tak je pro medvědy malajské typická i volná kůže na těle," tvrdí Schranková.

Podobně reagovala i mluvčí jihlavské zoo Simona Kubičková. "Je pravda, že postoj medvěda působí zvláštně a trochu nepřirozeně, má poměrně hodně našponované nohy. Avšak volná kůže na zádech nebo kolem krku nic zvláštního není. To, že medvěd stojí na zadních, také není neobvyklé. Medvědi to dělají běžně, dokonce jsou schopni udělat pár kroků. Na jiném videu z dané zoo medvěd mává - to nás taky nepřekvapuje. Medvěd je zvíře učenlivé a může napodobovat to, co vidí - že na něj mávají návštěvníci. Z fyziologického hlediska to je naprosto v pořádku a nejedná se o nemožný jev. Medvědi jsou velice inteligentní a často na návštěvníky reagují. Medvěd malajský má nohy tvarovány do písmene O, což mu dodává specifický pohyb, je jaksi kolébavý. A co je pro medvěda úplně typické, je jeho posed. Jak je i vidět na videu, tak si tam sedne a tímhle způsobem si běžně sedají a pak dokážou i obratně couvat. Obecně jsou velice pohybově nadaní," uzavírá Kubičková.

