Kuře alá sirup. Úřady varují před nebezpečným trendem, který se rychle šíří

Vaření kuřete v sirupu na nachlazení. Bizarní recept pod názvem "ospalé kuře" se stal virálním hitem na TikToku. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) upozornil, že vaření kuřete v sirupu je nebezpečné. Uškodit mohou i pouhé výpary.

Na sociální síti TikTok se rozšířil bizarní trend. Lidé začali vařit kuřecí maso v americkém léku NyQuil, sirupu proti nachlazení a chřipce. "Většinou používám tak tři čtvrtě lahvičky," popisuje ve videu TikToker, který maso otáčí pomocí žehličky na vlasy.

Recept se rozšířil pod názvem "ospalé kuře". Uživatel TikToku na videu uvádí, že pára z vaření může způsobit ospalost. Právě i před tím varuje americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Lidé totiž mohou vdechnout vysoké množství výparů léku. "Mohlo by to poškodit plíce. Jednoduše řečeno: Někdo by mohl přijmout nebezpečně vysoké množství léku proti kašli a nachlazení, aniž by si to uvědomil," uvedl úřad FDA.

Úřad proto upozornil na to, že je vaření masa v přípravku NyQuil nebezpečné. "Výzva zní hloupě a nevábně - a také nevábná je. Mohla by však být také velmi nebezpečná. Vařením se lék může stát mnohem koncentrovanějším a změnit své vlastnosti jiným způsobem," uzavřel FDA.