Muž snědl v muzeu v Soulu banán, který byl uměleckým dílem. Měl jsem hlad, vysvětlil

Vlak EuroCity v neděli večer na dvojkolejné trati z Berouna do Prahy narazil do stromu spadlého přes trať. Cestovalo v něm 200 lidí, nikdo se nezranil. ČTK to potvrdila policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Provoz v úseku Karlštejn - Zadní Třebaň se na zhruba dvě hodiny zastavil, oznámily České dráhy prostřednictvím twitteru.

Policie o nehodě dostala hlášení krátce po 19:45. "Mezinárodní rychlík z Mnichova do Prahy narazil na suchý spadlý strom," popsala Suchánková. Nehoda se podle ní stala v nepřístupném terénu, cestující se museli přesunout do zastávky Zadní Třebaň.

Vlaky místem nehody začaly znovu projíždět před 22:00, oznámily České dráhy. Kyvadlová náhradní autobusová doprava jezdila po dobu omezení mezi Karlštejnem a Řevnicemi.