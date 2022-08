Video: Muž našel na cestě kotě. Nepočítal ale s tím, co dalšího se schovávalo v trávě

Američan Robert Brantley v červnu zahlédl po cestě autem opuštěné kotě na kraji silnice. Okamžitě zastavil a popadl ho do rukou. V tu chvíli ale z trávy začala vybíhat další a další koťata, až mu jich u jeho nohou nakonec skončilo třináct. Po prvotním překvapení se ale rozhodl všechna z nich zachránit. Záběry z jeho dobrosrdečného činu se nyní staly na sociálních sítích virální.

Brantley jel na začátku června domů do města Pioneer v americkém státě Louisiana, když najednou narazil na opuštěné kotě na rušné silnici. Na videu, které zhlédlo na sociálních sítích už přes 10 milionů lidí, nejprve bere zvíře do rukou a ukazuje do kamery. V tu ránu ale začne jen nevěřícně křičet.

"No, to ne! Panebože! Vás je tam víc," říká ve videu při pohledu na další vybíhající koťata, která se hned začnou točit kolem jeho nohou. Nakonec se rozhodl všechna zachránit a odvezl si je domů. "Nebyl jsem připravený si je vzít, ale na druhou stranu jsem je tam přece nemohl nechat umřít," svěřil se pro agenturu Viral Hog.

Brantley poté začal na svém Instagramu sdílet se zachráněnými koťaty videa, která se v posledních dnech virálně rozšířila. Všem dal s manželkou jména a tři z nich - Rubyho, Scouta a Mila - si nakonec nechali. Ostatním postupně našli nový domov, uvádí server The Daily Mail.