Muž ukradl 200 tisíc čokoládových vajec, odsedí si 18 měsíců

Anglický soud uložil trest 18 měsíců vězení, z toho šest s podmínkou, muži, který ukradl návěs s nákladem téměř 200 tisíc čokoládových vajec.

Muž strávil ve vyšetřovací vazbě šest měsíců, které se do uloženého trestu se započítávají. Dosud není jasné, co s pamlsky zamýšlel.



Dvaatřicetiletý muž přiznal, že se v únoru v anglickém Telfordu vloupal do skladu. K traktoru, který ukradl už předtím, připojil návěs s nákladem čokoládových vajíček Cadbury Creme Eggs a odjel. Brzy ho ale zastavila policie. Jenom samotný čokoládový náklad měl podle ní hodnotu 31 tisíc liber, tedy téměř 855 tisíc korun.

Ať už byl motiv jakýkoli, provinil se "velmi vážným činem", řekl soudce v Shrewsbury při zdůvodňování výše trestu. Obhájci obžalovaného předtím tvrdili, že muže stihlo několik ran osudu a že začal pít alkohol a brát drogy. Svého činu prý lituje a přebírá za něj plnou odpovědnost.

