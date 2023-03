Matka roku. Prasnice si drsně poradila s neposlušným seletem, z videa je hit

Češi kvůli ochraně před inflací nejčastěji volí uložení peněz do investičního zlata, termínovaných vkladů nebo realitních fondů. Zatímco investice do zlata preferuje 24 procent lidí, termínovaný vklad 21 procent a fondy investující do nemovitostí 19 procent. Zhruba 60 procent lidí vnímá znehodnocení úspor stejně velkým problémem jako zdražování. Vyplývá to z únorového průzkumu agentury Median mezi 2000 respondenty. Samotný nákup nemovitosti uvedlo 18 procent lidí, investice do akcií a dluhopisů a investiční fondy by volilo shodně 17 procent respondentů, spořicí účty v bance 11 procent, penzijní připojištění devět a stavební spoření skončilo s osmi procenty, ukázal průzkum. Investice do kryptoměn uvedlo sedm procent lidí