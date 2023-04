"Zvládnou to jen ti nejbystřejší." Vyřešíte optickou iluzi za 11 sekund?

Do Portugalska přijelo od ledna do března navzdory vysoké inflaci ve světě přes 2,8 milionu zahraničních návštěvníků. Z hlediska turistiky to byl nejlepší kvartál v historii, uvedl podle agentury Reuters portugalský statistický úřad. Cestovní ruch je motorem portugalské ekonomiky, před pandemií tvořil téměř 15 procent hrubého domácího produktu země.

Pokud by se započítávali pouze cizinci ubytovaní v portugalských hotelech, jejich počet výrazně přesáhl 1,8 milionu lidí, kolik se v nich ubytovalo ve stejném období loni. Bylo jich i více než 2,5 milionu hlášených v prvních třech měsících roku 2019, což byl rekordní rok pro cestovní ruch. V následujícím roce ochromila cestování ve světě pandemie covidu-19.

Statistický úřad v samostatné zprávě také uvedl, že růst portugalské ekonomiky v prvním čtvrtletí ve srovnání s předchozím kvartálem prudce zrychlil na 1,6 procenta. Výsledek podpořil čistý export, který zahrnuje právě příjmy z cestovního ruchu.