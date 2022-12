Režisérův výraz mluví za vše. Cruise ukázal vznik svého nejšílenějšího kousku

Tým herce Toma Cruise zveřejnil exkluzivní video z přípravy a natáčení odvážného kaskadérského kousku, o který se dnes už šedesátiletá hollywoodská hvězda úspěšně pokusila před dvěma lety při natáčení dalšího dílů Mission: Impossible - Dead Reckoning, část 1.

O akci v norském Hellesyltu v září 2020 se štáb vedený režisérem a scenáristou Christopherem McQuarriem vyjádřil tak, že "šlo o nejnebezpečnější věc, o jakou se kdy pokusili." Tom Cruise se rozhodl, že skočí na motorce ze stovky metrů vysokého útesu.

Rampu pro rozjezd stavěli inženýři a technici měsíce. Na vrchol je s materiálem dopravoval vrtulník. Cruise si nejdříve vyzkoušel skočit z vrtulníku jen s padákem. Musel si vyzkoušet, jak se trefí a vyletí ze skalní stěny, která má profil "kamenné mísy".

Pak se čekalo na přírodní podmínky, které si přál mít na záběru režisér. "Měl by to být opar, ale ne mlhavo," tvrdil režisér McQuarrie. Když ta chvíle nastala, musel být Cruise okamžitě připravený kaskadérský kousek podstoupit.

"Pokud se vám nepodaří čistě opustit motorku a zamotáte se do ní nebo pokud neotevřete padák, zemřete," řekl Cruisův trenér pro skákání s padákem z pevných objektů Miles Daisher.

Na první pohled uvolněný Cruise pak na záběrech žertuje, že si musí nasadit špunty do uší, aby při skoku neslyšel svůj křik. Pak se posadí na motorku a rozjede se po připravené rampě, která míří do prázdna. Záběry kamer pak snímají napjatého a vystrašeného režiséra, který sleduje na monitorech, jak životu nebezpečný skok dopadne.

"Vidím vrchlík padáku," oznamuje mu po chvíli asistent a všichni se radostně vrhají do náruče. "Podruhé ses narodil, byla to v podstatě sebevražda," sděluje vysílačkou McQuarrie po úspěšném skoku Cruisovi. Ten jako správný představitel akčních hrdinů při dopadu na zem prohlásí, že by dokázal sedět na motorce při pádu o něco déle. První část snímku Mission: Impossible - Dead Reckoning by diváci měli vidět v roce 2023.

Armádní propaganda i homosexuální podtext. První Top Gun je trochu jiné kafe: