Kachna, nebo králík? Optická iluze údajně určí, jaký jste typ člověka

Králík, nebo kachna? Optická iluze, která se šíří po sociální síti TikTok, vám prozradí, jakou máte osobnost. Díky obrázku zjistíte, jestli spíše jednáte podle rozumu, nebo vás ovlivňují momentální pocity.

Zvíře, které jako první na obrázku uvidíte, prozradí hodně o vaší osobnosti. Podle TikTokerky Thesanzworld díky obrázku zjistíte, jaké rysy ovlivňují vaše chování v určitých situacích. Na obrázku v optické iluzi je vyobrazen králík, ale i kachna.

Podle uživatelky TikToku lze podle toho, které zvíře spatříte jako první, určit, jaký jste typ člověka. Pokud jako první uvidíte králíka, znamená to, že u vás převládá logické myšlení a hodně přemýšlíte nad tím, co by se mohlo stát, než něco uděláte. Více se tak řídíte rozumem.

Pokud jste jako první na obrázku viděli kachnu, znamená to, že jednáte impulzivně podle svých aktuálních pocitů. "Své činy tolik nepromýšlíte a řídíte se emocionálními impulsy," říká TikTokerka.