Japonské město Jamato z prefektury Kanagawa je prvním městem v Japonsku, které se chce pokusit zabránit lidem, aby používali svůj chytrý telefon při chůzi na veřejných místech. Příslušnou vyhlášku již přijalo městské zastupitelstvo, v platnost vstoupí příští týden ve středu. Těm, kdo budou zákaz ignorovat, ale žádná sankce nehrozí, píše agentura Kjódó.

Město doufá, že lidé pochopí, že chytrý telefon by neměli používat, když jsou v pohybu. Chodci, tedy pokud chtějí ve veřejném prostoru smartphone používat, by se podle vyhlášky měli nejprve zastavit, a to na takovém místě, kde nebudou bránit provozu.

V lednu toto japonské město nechalo zpracovat studii o používání chytrého telefonu na dvou místech. Zjistilo, že ze zhruba 6000 chodců jich 12 procent používalo telefon při chůzi. V reakci na to byla vypracována nová vyhláška.