Naháč na palubě zastavil australský vnitrostátní let. Na Adama proběhl uličkou

Australský vnitrostátní let z Perthu do Melbourne se musel v pondělí otočit a přistát kvůli neukázněnému cestujícímu. Zcela nahý muž podle vyjádření aerolinek Virgin Airlines proběhl uličkou mezi sedadly a srazil k zemi člena palubního personálu. Na letišti si muže převzala policie.

"Najednou jsem slyšel, jak někdo běží uličkou do přední části letadla, a viděl jsem, že na sobě nemá vůbec žádné oblečení," popsal situaci jeden z cestujících. Na palubě podle něj bylo náhle hodně hluku a křiku a lidé se báli, že by to mohl být útok. "Jeden velký chlapík, který letěl první třídou, vyskočil a zastoupil mu cestu a spolu s dalšími dvěma ho srazili na zem," popsal cestující události. Muže pak spoutaného odvedli do zadní části letadla.

Let VA696 z Perthu na západním pobřeží do Melbourne na východě trvá obvykle tři a půl hodiny. Incident se stal zhruba po hodině letu. Podle policie není jasné, kdy a kde se cestující svlékl ani proč tak učinil.

"Cestující, který narušil let, byl vyložen," uvedly aerolinie a omluvily se cestujícím i posádce. "Muž byl převezen k vyšetření do nemocnice, kde zůstává," uvedla policie ve stručném prohlášení. Případem se 14. června bude zabývat soud v Perthu.