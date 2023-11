Zemřela spisovatelka a autorka Posedlosti Antonia Susan Byattová. Bylo jí 87 let

Ve věku 87 let zemřela anglická spisovatelka a literární kritička A. S. Byattová, autorka historického románu Posedlost, za který dostala Bookerovu cenu. Oznámil to podle agentury AP spisovatelčin nakladatel Chatto & Windus. Byattová zemřela "pokojně doma, obklopena rodinou", uvedlo nakladatelství. Další podrobnosti nezveřejnilo.

Spisovatelka se narodila v roce 1936, vyrůstala v anglickém Sheffieldu a Yorku a studovala angličtinu na Cambridgeské a Oxfordské univerzitě. Za svůj život napsala více než dvě desítky knih, první z nich The Shadow of the Sun (Stín slunce) vyšla v roce 1964.

Nejvíc ji ovšem proslavila Posedlost z roku 1990, která sleduje dva novodobé akademiky studující život a milostný vztah dvou viktoriánských básníků. Kniha sloužila jako předloha pro stejnojmenný film z roku 2002, ve kterém ústřední dvojici ztvárnili Gwyneth Paltrowová a Aaron Eckhart.

Posedlost spolu s pozdějším souborem povídek Matissova poselství vyšla i v češtině. Celkem bylo dílo A. S. Byattové přeložené do 38 jazyků. Během své šest desetiletí dlouhé kariéry si spisovatelka, vlastním jménem Antonia Susan Duffyová, vysloužila řadu ocenění, od zmiňované Bookerovy ceny po francouzský Řád umění a literatury.

Clara Farmerová, autorčina nakladatelka u Chatto & Windus, označila knihy Byattové za "nejúžasnější klenotnice příběhů a nápadů".

"Truchlíme nad její ztrátou, ale je nám útěchou, že její pronikavá díla budou oslňovat, zářit a odrážet se v myslích čtenářů po další generace," uvedla.