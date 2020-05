Zemřela spisovatelka a mluvčí Charty 77 Zdena Tominová, bylo jí 79 let

Ve věku 79 let v neděli zemřela spisovatelka a jedna z mluvčích disidentského hnutí Charta 77 Zdena Tominová. Serveru Lidovky.cz to potvrdil její syn Marek. Tominová a její manžel, filozof Julius Tomin, byli jedněmi z prvních, kteří podepsali prohlášení Charty 77. Kvůli šikaně ze strany komunistického režimu odešli z Československa do Velké Británie, kde Tominová mimo jiné pracovala pro BBC.

Prvními mluvčími Charty 77 se v roce 1977 stali bývalý ministr zahraničí Jiří Hájek, dramatik a pozdější prezident Václav Havel a filozof Jan Patočka. Zdena Tominová, která roku 1968 ukončila studia herectví a filozofie, před podpisem Charty 77 pracovala jako tlumočnice. Mluvčí hnutí se stala v únoru 1979 jako druhá žena po zpěvačce Martě Kubišové. "Jakmile mi zrušili smlouvu s Pražskou informační službou, kde jsem tlumočila, protože jsem se zúčastnila pohřbu Jana Patočky, okamžitě jsem běžela k Hejdánkům a Chartu podepsala. Pak jsem se do všeho s velkým nadšením pustila," vzpomínala v rozhovoru, který s ní vedla Marcela Linková pro knihu Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. Svou znalost ruštiny, francouzštiny, němčtiny a angličtiny Tominová po podpisu Charty 77 zúročila při komunikaci se zahraničními novináři. "Byla jsem užitečná svou vycvičenou pamětí, takže jsem jezdila na soudy. Samozřejmě mi okamžitě sebrali poznámkový blok, já jsem si to ovšem zapamatovala a po příjezdu do Prahy jsem vše hned víceméně doslova sepsala. Vyšli jsme ze soudní síně a tam byli francouzští, američtí a němečtí novináři. Řekla jsem jim to ve všech jazycích," říkala. Kvůli spojení s disentem se však rodina Tominových dostala do hledáčku tajné policie totalitního komunistického režimu. Situace se ještě zhoršila, když Julius Tomin začal v bytě rodiny na Letné pořádat filozofické semináře zejména pro mladší posluchače a zval na ně profesory a profesorky ze Západu. Julius a Zdena Tominovi čelili neustálým výslechům Státní bezpečnosti, obviněním, výhrůžkám i fyzickému násilí. Perzekuce režimu dolehla i na jejich syny Marka a Lukáše. Po výslechu na Státní bezpečnosti v květnu 1979 skončila Tominová s otřesem mozku. "Na výslechy jsem byla dobrá. Prostě jsem se rozhodla, že jim nebudu povídat vůbec nic. Vždy jsem jen opakovala: 'Řekněte mi, jaký trestný čin byl spáchán, a pak vám podám vysvětlení.' Jediné, s čím jsem u výslechu měla problém, byly ruce, takže jsem si na nich seděla, aby neviděli, že se mi třesou," vzpomínala. "Strach jsem neměla, ale člověk je strašně pobouřený! Byla jsem plná vzteku, takže i když byl některý trochu vstřícný a říkal, ať si zapálím, neudělala jsem to, aby neviděli, že se mi třese ruka," říkala Tominová, jejíž nejdelší výslech prý trval okolo 11 hodin. V září 1980 byla rodina v rámci akce Asanace donucena Státní bezpečností vystěhovat se do Velké Británie. Využila nabídky z Oxfordu na stáž pro Julia Tomina. V roce 1980 dostali Tominovi výjezdní doložku a i s dětmi odjeli. Režim je poté zbavil občanství a neumožnil jim návrat do vlasti. Zdena Tominová pracovala pro britskou rozhlasovou a televizní společnost BBC a psala romány i scénáře. Navázala tak na někdejší literární dráhu, kterou začala zkraje 60. let minulého století, kdy se pohybovala mezi pražskými surrealisty okolo Vratislava Effenbergera. Její básně z tehdejší doby předloni vydalo Sdružení Analogonu, z rukopisů je vybral a sestavil Petr Král. "Jde o poezii, kterou nelze přehlédnout, kterou prach let neproměnil v muzeální bibelot. Naopak: poezie této pozoruhodné básnířky zůstává až nepříjemně současná se všemi katastrofami, jež k tomu patří," napsal o sbírce surrealista Jan Gabriel v časopisu Tvar. "Každá z básní Zdeny Tominové má nezaměnitelnou intonaci, vedle obrazů i lakonická sdělení, milostný elán a podivnou vnitřní logiku, rezonuje v nich bytostná schopnost autorky propůjčit textům jedinečné vyznění," dodal Gabriel. V televizní inscenaci Nepřátelé státu také Tominová zobrazila osudy vlastní rodiny po podpisu Charty, kromě toho v Británii spolupracovala s Amnesty International. Julius Tomin v cizině přednášel na univerzitách. Po pádu komunismu se do vlasti natrvalo vrátili jen jejich synové.