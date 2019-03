Zemřela herečka Aťka Janoušková, která dala hlas Včelce Máje. Bylo jí 88 let

Ve věku 88 let zemřela známá česká herečka Aťka Janoušková. Informoval o tom server iRozhlas.cz, její úmrtí potvrdil spolupracovník herečky Lubomír Zemanec. Janoušková hrála v řadě filmů, například Ať žijí duchové nebo Amadeus režiséra Miloše Formana. Dabovala Včelku Máju nebo Příběhy včelích medvídků.

Aťka Janoušková, vlastním jménem Vlasta Janoušková, se narodila 16. března 1930 v Praze. Od dětství se věnovala baletu a hrála v divadle, v 11 letech se dokonce prosadila v dětských rolích v Národním divadle. Odtud ale dostala vyhazov, protože její rodiče zatklo gestapo. Nějaký čas se živila jako cizojazyčná korespondentka, zpět na divadelní prkna ji přivedl až později E. F. Burian.

Protože měřila pouze 120 centimetrů, často se objevovala pouze ve vedlejších rolích. Díky osobitému hlasu se výrazně prosadila v dabingu, mezi její nezapomenutelné role patří namluvení ústřední postavy v pohádce Včelka Mája. "Jak jsem tehdy mluvila, tak myslím, že jsem to nijak nepřizpůsobovala. Jen situaci," vzpomněla v posledním rozhovoru pro Český rozhlas.

V roce 2009 získala Cenu Františka Filipovského za celoživotní přínos dabingu. Při přebírání ceny tehdy novinářům řekla, že za pět desítek let, co se dabingu do té doby věnovala, dabovala obrovské množství nejrůznějších zvířat, včetně hmyzu. Počty zvířátek podle ní dokonce převažovaly nad lidskými rolemi. "Samozřejmě nejvíce vzpomínám na včelku Máju, to byla moje nejúspěšnější role, která měla velkou odezvu," uvedla.

Její hlas často doprovázel i reklamní spoty.