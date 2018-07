Zemřel prorektor JAMU Josef Kovalčuk, působil také v Národním divadle

Kovalčuk mimo jiné působil šest let na přelomu tisíciletí jako dramaturg a umělecký šéf činohry Národního divadla v Praze.

Brno - Zemřela výrazná osobnost českého divadla a prorektor brněnské Janáčkovy akademie múzických umění Josef Kovalčuk. Informoval o tom mluvčí akademie Luboš Mareček.

Kovalčuk na přelomu tisíciletí po dobu šesti let působil jako dramaturg a umělecký šéf činohry Národního divadla v Praze a výrazně se zasloužil o obnovení Divadelní fakulty JAMU.

Kovalčuk by se za měsíc dožil 70 let. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a dramaturgii na pražské DAMU. Spoluzakládal HaDivadlo, v němž od roku 1974 do roku 1996 pracoval jako dramaturg.

Poté odešel do Národního divadla v Praze. V letech 2009 až 2013 byl dramaturgem Husy na provázku.

V akademické sféře působil jako děkan divadelní fakulty dohromady 12 let a podílel se také na založení mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter i na vytvoření tradice mezinárodních vědeckých a doktorských konferencí na fakultě. Na ní byl rovněž vedoucím kabinetu pro výzkum divadla a dramatu a řadu divadelních her, scénářů, adaptací a dramatizací také sám napsal.

"Osobně v něm ztrácím jednoho z nejbližších životních přátel i divadelních spolupracovníků. Jeho odchod je nejen pro mne osobně, ale i pro celou JAMU nenahraditelnou ztrátou. Byl jednou z největších divadelních osobností českého divadla poslední čtvrtiny 20. století a základním koncepčním tvůrcem HaDivadla v tomto období. Od počátku 90. let nezaměnitelným dílem též spolutvořil divadelní fakultu a celou Janáčkovu akademii múzických umění," uvedl rektor Petr Oslzlý.