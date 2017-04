Výstava Na film! jede dál. Je to místo, kde se lze stát promítačem nebo si natočit vlastní film.

před 11 minutami

Interaktivní výstava Na film!, která přitažlivou formou rozebírá filmové řemeslo, fanoušky zaujala natolik, že se ji její organizátoři - parta studentů filmové vědy - rozhodli prodloužit až do konce roku 2017. Na výstavě je možné vyzkoušet si promítání, vyrobit vlastní animovaný film či seznámit s prací zvukařů a ruchařů.

Na výstavě Na film!, původně plánované do konce dubna, si návštěvníci mohou vyzkoušet virtuální realitu, stát se promítačem laterny magiky nebo si naanimovat vlastní film. Zvukově zpracované scénáře pak návštěvníka na vlastní uši i oči přenésou do období meziváleční avantgardy. Interaktivní instalace jsou tu zkrátka hravé, ale zároveň vytvořené tak, aby o filmovém médiu dávaly nové informace.

Za v pořadí druhou výstavou stojí mladí kurátoři Adéla Mrázová, Tereza Křížkovská a Jakub Jiřiště, kteří jsou sou přesvědčeni o tom, že by takto mohlo vypadat celé filmové muzeum. V budoucnu ho také chtějí postavit. Jejich projekt podporují dokumentaristka Helena Třeštíková nebo režiséři Jiří Menzel, Jan Svěrák a Jan Hřebejk.

"Teď před sebou máme další cíl, najít nastálo ještě větší prostory, kde bychom představili historii, vynalézavost a osobitost českého filmu a zároveň ukázali nejenom jeho provázanost se světovou kinematografií, ale i se společenským a politickým pozadím," říká organizátorský tým.

Adéla Mrázová dodává: "Filmové muzeum má oproti knize na stejné téma výhodu zážitkového rozměru a větší svobody pro objevování. Vzdělávací přínost je tak díky možnosti aktivně se účastnit cesty za poznáním."

Na výstavu Na film! je možné vyrazit do konce roku do pražského funkiconalistického Paláce Chicago. Otevřeno má od úterý do neděle od 13 do 19 hodin.

