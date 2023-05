Vláda zavede nulovou daň na knihy. Díky tomu mohou zlevnit, říká šéf svazu

Součástí vládního balíčku, jenž má snížit státní dluh, bude nečekaně zavedení nulové sazby na knihy. Ve čtvrtek to oznámila předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. "Vzdělaná společnost je předpokladem pro prosperitu země, která je navíc vždy odolnější také vůči dezinformacím. Nejen proto jsme považovali za důležité takto knižní průmysl podpořit," uvedla.

Zpráva je překvapivá. Ještě ve čtvrtek ráno na zahájení pražského veletrhu Svět knihy varoval předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka, aby kultura nebyla "hlavním poraženým stabilizačního balíčku". Vyjádřil obavu, že právě literaturu přesune vláda do vyšší sazby DPH.

Teď rozhodnutí vlády vítá. "Nulové DPH na knihy bylo dlouhodobě naším cílem a snem. Věřili jsme, že k němu dojdeme, ale nečekali jsme, že se to stane právě dnes," říká Vopěnka, který za změnu lobboval u několika ministrů kultury. "Je to samozřejmě skvělá zpráva také pro čtenáře a českou veřejnost, protože to opravdu umožní snížit významně ceny knih," dodává.

DPH na knihy bude 0 %.



Na knihy se v Česku od roku 1993 vztahuje nižší sazba daně z přidané hodnoty, měnila se ale její výše. Nejprve byla pětiprocentní, později patnáctiprocentní. Roku 2015 vláda premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD přesunula knihy společně s léky nebo dětskou výživou do desetiprocentní sazby. Ta se zprvu vztahovala jen na tištěnou produkci, od roku 2019 platí také pro elektronické knihy a audioknihy.

Stále však Česko v tomto ohledu uplatňovalo jedno z nejvyšších zdanění v Evropě. Ve Velké Británii nebo Norsku platí na knihy nulová sazba, ve Španělsku je čtyřprocentní, ve Švédsku šestiprocentní, v Německu sedmiprocentní. Svaz knihkupců a nakladatelů loni vyčíslil případné oproštění knih od DPH na zhruba 600 milionů korun. Celkový objem zdejšího knižního trhu se dle poslední zveřejněné zprávy pohyboval v roce 2021 okolo 8,6 miliard korun včetně DPH. Oproti prvnímu pandemickému roku narostl zhruba o 600 milionů korun.