Zemřel kreslíř Steve Ditko, jeden z otců Spider-Mana. Jeho rodiče pocházeli z Československa

Ve věku 90 let zemřel americký autor komiksů Steve Ditko, který se podílel na vzniku světoznámých postav vydavatelství Marvel Spider-Man a Doctor Strange.

Stephen J. Ditko se narodil 2. listopadu 1927 v Pennsylvanii, jeho rodiče však pocházejí z Československa.

Web The Hollywood Reporter v pátek napsal, že umělcovo tělo bylo v jeho bytě v New Yorku nalezeno 29. června, muž zřejmě zemřel asi dva dny předtím. Příčina smrti zatím není známá.

Postavu Spider-Mana vytvořil Ditko společně se šéfem Marvel Comics Stanem Lee v roce 1961. Lee svěřil podobu Spider-Mana Ditkovi poté, co jej neuspokojilo provedení kreslíře Jacka Kirbyho. Ditko pak mladému hrdinovi s pavoučími schopnostmi dal červenomodrý oblek, který je dnes známý po celém světě. V roce 1963 kreslíř vdechnul život postavě Doctora Strange, ale o tři roky později po sporu s Leem vydavatelství Marvel opustil.

Ihned po zveřejnění zpráv o umělcově smrti se na sociálních sítích začaly objevovat vzkazy od fanoušků včetně britského spisovatele Neila Gaimana.

"Steve Ditko byl věrný svým ideálům. (…) Často imitovaný. Nikdy vyrovnaný. Vím, že jsem jiným člověkem v důsledku toho, že byl na tomto světě," napsal na Twitteru Gaiman.

I po odchodu z Marvel Comics se Ditko věnoval kreslení a jeho díla vycházela až do 90. let. The Hollywood Reporter uvádí, že se snažil žít nenápadně, většinu žádostí o rozhovory odmítal a mediálního zájmu provázející zfilmování příběhů svých postav se nijak neúčastnil.

Uznání Ditkovi na internetu vyjádřil například také režisér Edgar Wright, podle nějž byl nedávno zesnulý umělec "více než vlivný na nespočtu rovin existence". "Nikdy doopravdy neprofitoval ze svých komiksových výtvorů, které vydržely po desetiletí, ale jeho práce nebude nikdy zapomenuta," napsal Wright.