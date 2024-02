Máte doma nevědomky "poklad"? Restaurátor popsal, co má cenu až 50 tisíc korun

Chodí za ním sběratelé reklamních plakátů, komiksoví nadšenci i milovníci filmů pro pamětníky. Restaurátor Ondřej Zatloukal opravuje staré grafiky, plakáty, bankovky a další papírové předměty. Obracejí se na něj i lidé z Itálie, Rakouska nebo Anglie. Proč by měl být člověk na pozoru, pokud má doma staré Čtyřlístky? A restaurování jakého volebního plakátu Zatloukal z etických důvodů odmítl?

Zatloukalova práce je každý den jiná. Liší se jak z hlediska témat, tak i podle předmětů. "Teď dělám hlavně plakáty, ať už filmové, nebo reklamní. Tvoří asi 80 procent objemu práce. Pak jsou to taky grafiky, mapy i komiksy. Občas i nějaká knižní vazba nebo třeba bankovky," říká restaurátor.

Někteří sběratelé po něm chtějí opravovat třeba jen filmové plakáty pro pamětníky. Oblíbená je mezi lidmi i automobilová tematika. "Důležité je i to, jak sběratel k té své sbírce přistupuje. Jestli mu jde o to, aby byl spíš zachován ten stav, v jakém to dílo je, tím pádem jde spíš o konzervační záležitost, anebo touží po tom, aby ten plakát, grafika, mapa, bankovka vypadala co nejvíc jako v tom původním stavu, když byla vytištěná," vysvětluje Zatloukal.

Mezi nejčastější poškození plakátů, se kterými se restaurátor setkává, jsou různé trhliny ve skladech plakátů nebo například skvrny od vody. "Velkým problémem jsou izolepy, které se samozřejmě běžnému uživateli zdají jako nejlepší, nejrychlejší forma opravy, ale my se tady s tím potom velice trápíme a odstranit někdy ty skvrny je opravdu těžké," popisuje restaurátor.

King Kong za 500 tisíc dolarů

Sběratelství plakátů je nyní podle Zatloukala velmi populární záležitostí. "Třeba některé zajímavější filmové plakáty velikosti A1, které se ke mně dostávají, se pohybují v ceně do 20 tisíc korun. Ty dražší kousky pak můžou mít až stotisícovou hodnotu. Pokud vím, tak nejdražší český plakát k americkému filmu King Kong se pohybuje v ceně od 400 do 500 tisíc dolarů. Ale ten se u mě neobjevil. Myslím, že jsou známé dva kusy - jeden má UMPRUM a druhý je kdesi v USA," dodává.

Dražší zakázky většinou k českému restaurátorovi chodí ze zahraničí. "V tom případě jde často o statisícové částky, většinou jde o automoto tematiku, která má poměrně širokou základnu fanoušků. Momentálně mám nejvíce zákazníků z Itálie, Rakouska a Anglie. Oslovují mě, jednak protože pro ně můžu být zajímavý finančně, potom jde ale taky o to, že v různých koutech světa je ten přístup k restaurování dost odlišný. V Česku máme poměrně konzervativní přístup na rozdíl třeba od USA, kde se hodně bělí a je tam snaha, aby plakáty vypadaly úplně jako nové," říká Zatloukal.

I Čechům se ale na půdě může "válet" skrytý poklad. Jde třeba o staré vydání komiksů pro děti Čtyřlístek. "Jejich cena jde pořád nahoru. Pokud vím, tak číslo jedna z roku 1969, tak dobrý stav tohoto komiksu se pohybuje kolem 50 tisíc korun, což za Čtyřlístek není vůbec špatné," doplňuje restaurátor.

Propagandu odmítnul

Kromě filmových plakátů a komiksů se někdy stane, že restaurátora navštíví sběratel s poněkud "problematickou" nabídkou. "Když za člověkem přijde někdo s plakátem propagandy ať už toho či onoho režimu, musí se pak zamyslet nad tím, jak k tomu přistoupit. Pro mě je důležitý účel, za kterým to sběratel pořídil, jestli to třeba sbírá do kolekce nějakého ateliéru, která má vypovídat o nějaké době, tak je to asi v pořádku," říká Zatloukal.

"Samozřejmě, pokud je to vyloženě fanoušek ne až tak těch plakátů samotných, ale spíš nějakého totalitního režimu, tak potom je za mě úplně v pořádku tu nabídku odmítnout, což jsem už jednou dokonce udělal. Šlo o restaurování volebního plakátu německé NSDAP," uzavírá.