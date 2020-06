Šéf liberecké galerie Randáček končí, bude spravovat sbírku europarlamentu

Jan Randáček letos na podzim po 12 letech skončí ve funkci ředitele Oblastní galerie v Liberci. Od listopadu bude spravovat sbírku uměleckých děl Evropského parlamentu, kam nastupuje jako národní expert. Randáček končí k 31. říjnu, na místo ředitele vypíše Liberecký kraj výběrové řízení.

Jan Randáček po dobu 12 let vedl Oblastní galerii v Liberci. | Foto: ČTK

Sbírka uměleckých děl Evropského parlamentu se zrodila v 80. letech minulého století z iniciativy jeho tehdejší předsedkyně, francouzské političky Simone Veilové. Cílem je podpořit uměleckou tvorbu v členských zemích a ochránit evropské umělecké dědictví.

Dle původního plánu měla sbírka zahrnovat díla z každé z deseti zemí, které v té době tvořily Evropské hospodářské společenství, a upřednostňovat mladé umělce, kteří již získali určité uznání a prestiž.

S rozšířením Evropské unie do sbírek přibyla díla z dalších zemí, dnes čítá zhruba 500 výtvarných děl. Nejčastěji se jedná o obrazy.

"V Evropském parlamentu funguje malé oddělení, které se o sbírku stará. Největším úkolem, který teď před tím oddělením bude, je příprava akviziční strategie, co by se mělo získávat do sbírky, jak ji dál rozvíjet," říká ke své budoucí práci Jan Randáček.

Oblastní galerie v Liberci, kterou dosud řídil, je co do velikosti sbírek pátou největší v zemi. Randáček na post ředitele nastupoval ještě v době, kdy instituce sídlila v Liebigově paláci.

Za Randáčkovy éry se přesunula do zrekonstruované budovy bývalých městských lázní.

"Dnes má galerie velmi dobrou pověst na celostátní úrovni," míní radní Libereckého kraje pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Z 12 tisíc lidí ročně se návštěvnost zvedla zhruba čtyřnásobně a liberecká galerie se stala významným turistickým cílem pro řadu milovníků umění.

"Je mi líto, že Jan Randáček odchází, ale vnímám to jako ocenění jeho práce," dodává Vinklátová.