Podcast: Zpívá při sexu. Mluví se psem. Kateřina Šedá sbírá zdejší zlozvyky

Česko bude disponovat Národní sbírkou zlozvyků. Kdokoli do ní může vložit ty své i ty, kterých si všímá na druhých. Nominovat je možné také zlozvyky rodinné a národní. Doposud se na seznamu nelichotivých obyčejů sešlo kolem 5000 položek. S nápadem sestavit svérázný katalog přišla umělkyně Kateřina Šedá, jež je hostem podcastu Petra Viziny.

Obvyklá otázka "Po kom to máš?" nebo zvolání "To je celej on!", kterými komentujeme chování svých potomků a příbuzných, podle Šedé upozorňují na zákony dědičnosti, k jejichž poznání významně přispěl brněnský augustiniánský kněz a vědec Gregor Johann Mendel, od jehož narození právě tuto středu uplynulo 200 let.

Oceňovaná umělkyně tak svým novým projektem nejen připomíná významné výročí, ale také pokračuje ve zkoumání lidských vztahů, společenských vazeb, izolací i jednotvárností - toho, čemu se dnes souhrnně říká "sociální architektura".

V rámci svých nejznámějších počinů například v roce 2011 na čas přestěhovala 80 obyvatel obce Bedřichovice na Brněnsku do centra Londýna mezi galerii Tate Modern a tamní katedrálu Sv. Pavla nebo uspořádala seznamovací večírek jako bazar věcí po bývalých partnerkách a partnerech.

Podcast s Kateřinou Šedou si můžete poslechnout zde:

"Mluvím rychle, mluvím nahlas, opakuju stejná slova, kupuju si oblečení, které nepotřebuju, některá telefonní čísla neberu, chodím pozdě spát, napomínám manžela," vypočítává autorka nápadu své prohřešky. Dodává, že na příslušných webových stránkách jich na sebe vyzradila šedesát. A nejspíš by přišla i na další.

Přiznání k vlastním zlozvykům Šedá bere jako součást strategie, s jejíž pomocí chce respondenty motivovat, aby s ní sdíleli své soukromí. Doufá, že když jako výzkumnice odkryje vlastní slabé stránky, lidé budou ochotnější učinit totéž. Věří, že sdílení zlozvyků by mohlo obyvatele Česka sblížit. Na podzim proto plánuje ze sesbíraných postřehů sestavit "Mendelovu tabulku zlozvyků".

Ty, jež posílají děti, jsou často poetické. "U nás v obci se nic neděje. Takže když má přijet autobus, stoupnu si na zastávku, dokud autobus nezastaví, a pak uteču," přiznává dvanáctiletý Petr. O rok starší David popisuje obyčej společný celé školní třídě. "Na znamení přátelství si na začátku školního roku vyměníme jednu papuči a tak chodíme zbytek školního roku."

S rostoucím věkem respondentů přibývá i obtíží, jež jsou méně snesitelné než nošení přezůvek neodpovídajících velikostí. "Když má dojít k vyvrcholení, tak manžel začne zpívat. Moje vzrušení je hned pryč," svěřuje se s peripetiemi partnerského soužití sedmačtyřicetiletá Simona.

Kateřina Šedá má za to, že kromě připomínky odkazu vědce a kněze Mendela přispěje katalog zdejších zlozvyků také k tomu, abychom v něm nacházeli své vzdálené příbuzné. "Společnost je založená na soutěžení, neustálém prezentování vlastních úspěchů. Slabostmi se nechlubíme. Sbližují nás přitom daleko víc než neustálé poměřování," říká.

