Jarcovjáková: Jestli mi to na fotkách sluší, je mi jedno. Fotit v gay klubu byl ráj

„Tehdy se neříkalo gay klub, ale buzinec. Společnost, která se tam denně stýkala, byla jako rodina. Lidé se dobře znali, nemuseli nic skrývat. Byl to pro mě naprostý ráj,” říká oceňovaná fotografka Libuše Jarcovjáková. „Na autoportrétech jsem nikdy nezkoumala, jestli mi to sluší. Byla to pro mě vždy součást sebepoznávání. Pravda ale je, že je mám od prvních negativů, že jich mám tisíce,” dodává.

