Abstraktní obraz omylem visel vzhůru nohama. Němci si toho všimli po desítkách let

Desítky let v německém Düsseldorfu visel obraz renomovaného nizozemského abstrakcionisty Pieta Mondriana omylem vzhůru nohama. U příležitosti 150. výročí jeho narození to oznámili zástupci galerie Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, píše agentura DPA.

Jde o obraz New York City 1 z roku 1941, který tvoří vodorovné i svislé žluté, modré a červené pruhy z barevných pásků.

Prvně byl vystavený roku 1945 v newyorském Muzeu moderního umění. V düsseldorfských sbírkách se ocitl o 35 let později. Ovšem na rozdíl od prakticky identického plátna, které Mondrian vytvořil v tu samou dobu, jen jinou technikou, byla tato malba s pásky otočena o 180 stupňů, tvrdí kurátorka Susanne Meyerová-Buserová.

"Jakmile jsem na to upozornila kolegy, došlo nám, že je to zjevné. Jsem si stoprocentně jistá, že ten obraz máme naruby," říká. Podle ní je možné, že byl někdo nedůsledný, když plátno rozbaloval po transportu, nebo když ho pak roku 1980 zavěsil v galerii. Správnou orientaci díla v tomto případě ztížil fakt, že na něm chybí podpis. Mondrian ho zřejmě nepovažoval za dokončené.

Na fotografii, pořízené krátce po umělcově smrti v roce 1944 v jeho ateliéru, je obraz na stojanu postavený jinak, než jak jsou dnes zvyklí jej vídat občané Düsseldorfu. Více pruhů je soustředěno u horního kraje, stejně jako je tomu na skoro identickém díle ve sbírkách pařížského Centre Pompidou. "A tak musíme říci: Obraz New York City 1 v našich sbírkách je vzhůru nohama," připouští kurátorka.

Dílo bylo ale takto v minulosti zaneseno do inventáře. A kurátoři ho ani nyní otáčet nehodlají - především z obavy, že by ho tím destabilizovali a poškodili, dodává britský deník Guardian. "Lepicí páska je už teď dost volná, visí na vlásku. Pokud bychom dílo obrátili vzhůru nohama, gravitace ho bude táhnout opačným směrem a pruhy by se mohly odlepit. Navíc už je špatné zavěšení v tuhle chvíli součástí díla," uzavírá kurátorka. Obraz lze momentálně vidět na výstavě nazvané Mondrian: Evoluce, která v düsseldorfské galerii potrvá do 12. února příštího roku.

Piet Mondrian, jenž žil v letech 1872 až 1944, byl považován za průkopníka abstraktní malby. Postupně upouštěl od realistického zobrazování okolního světa, až došel k radikálnímu zjednodušení kompozice i redukci barev.

Na jeho obrazech obdélníky a čtverce namalované v základních barvách často protínají průsečnice černých čar. Některé jeho geometrické malby jako by připomínaly pohled z mrakodrapu na urbanistické rozložení New Yorku, kam jej vyhnala druhá světová válka.

"Podobně jako kubisté, kteří tehdy určovali trendy, také Mondrian postupně přestal umísťovat své obrazy do rámů. Dokud se tak dělo, malba pro diváka fungovala jako 'okno do reality'. Když začal Mondrian místo čtverců malovat na oválná plátna, jako by tím už říkal, že obraz je realitou sám o sobě," napsaly o něm Hospodářské noviny.

Mondrian patřil k nizozemskému uměleckému hnutí De Stijl, základy moderny formuloval také svými teoretickými spisy, které roku 2002 vyšly v českém překladu. Velkou retrospektivu jeho děl tři roky nato uspořádala vídeňská galerie Albertina.