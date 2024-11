Slavný novinář odkryl tajnou misi šéfa CIA i hru s veřejností. Z jeho knihy mrazí

Letadlo s šéfem americké zpravodajské služby CIA Billem Burnsem dvě hodiny krouží nad Moskvou. Metropoli svírá mlha tak hustá, že stroj nemůže přistát ani na jednom ze tří letišť. I když tajné misi hrozí prozrazení, vládní speciál USA nakonec dosedne v 900 kilometrů vzdálené lotyšské Rize. Burns se na jednání se špičkami kremelského režimu dostaví až další den ráno. Unavený a nevyspalý.

Dramatickou cestu necelé čtyři měsíce před začátkem ruské invaze na Ukrajinu popisuje v nové knize War (Válka) slavný americký novinář Bob Woodward. Jednaosmdesátiletý reportér, který v 70. letech minulého století s kolegou Carlem Bernsteinem odhalil aféru Watergate, dokazuje, že je stále ve vrcholné formě.

Respektovaný reportér psal o všech amerických prezidentech od Richarda Nixona po Joea Bidena. A končící demokrat je ústřední postavou reportážního díla, v němž držitel prestižní Pulitzerovy ceny brilantně popisuje, jak jeho vládu ovlivnily dvě války - na Ukrajině a Blízkém východě.

Woodward vedl stovky hodin rozhovorů s nejvýše postavenými aktéry z Bílého domu, Pentagonu i okolí Bidenova soka Donalda Trumpa. Ti svolili, že si je může nahrávat na diktafon, pokud neprozradí, kdo danou informaci poskytl. Výsledkem je neuvěřitelně poutavá a důkladná kniha, kterou lze nadužívaným klišé označit za kroniku naší doby. Novinář shromáždil ohromující množství detailů a téměř do současnosti zmapoval necelé čtyři bouřlivé roky, v jejichž průběhu se svět několikrát ocitl na prahu velké války.

Při čtení některých pasáží mrazí. Kniha, jež se okamžitě stala bestsellerem, podrobně popisuje schůzky na nejvyšší úrovni, kterých se v Bílém domě účastnil Biden a jeho nejbližší spolupracovníci. Zmiňuje například, jak už v říjnu 2021 šéfové tajných služeb americkému prezidentovi a ministru zahraničí Antonymu Blinkenovi ukázali jasné důkazy, že ruský vládce Vladimir Putin chystá plnohodnotnou invazi. A odkryli jim plány získané od špionů z útrob Kremlu, jak chce jeho armáda dobýt ukrajinská města.

"Bylo to, jako by tajně vstoupili do stanu nepřátelského velitele a shrbeni nad mapami zkoumali počet a pohyb brigád a celou plánovanou posloupnost invaze na několika frontách," píše Woodward o utajené poradě, které se účastnily špičky americké vlády.

Od té doby čtenář pozoruje - nakonec marnou - snahu americké diplomacie zabránit nejhoršímu. I když svět prakticky v přímém přenosu až do 24. února 2022 sledoval, jak vše směřuje k velké invazi, Woodwardovy poznatky a vršení jedné zákulisní informace za druhou se čtou jako zevrubná učebnice moderních dějin a diplomacie na nejvyšší úrovni. Její součástí je i práce s veřejným míněním.

Reportér třeba zmiňuje, jak byla Bidenova vláda frustrovaná, že spojenci navzdory zprávám tajných služeb i těsně před začátkem invaze pochybovali o Putinových plánech. Rozhodla se proto alarmující informace pustit do médií. Třetího prosince 2021 tak vyšel na titulní straně listu The Washington Post článek s titulkem "Rusko plánuje masivní vojenskou ofenzivu proti Ukrajině, varuje americká rozvědka", doplněný o mapy i satelitní snímky ruských vojáků rozmístěných u ukrajinských hranic.

Woodward je v knize Válka tak důkladný, že zjistil detaily snad o každé klíčové schůzce i telefonátu Joea Bidena a jeho důležitých lidí v bezpečnostním aparátu. Práce je to nevídaná a člověk se nemůže ubránit dojmu, že podobná publikace by v českých podmínkách vzniknout nemohla. Jen těžko si představit, že by zdejší politici byli na diktafon kteréhokoliv novináře tak otevření a nebáli by se odkrýt ty nejcitlivější podrobnosti z uzavřených jednání.

Druhá část Války se věnuje hlavně Blízkému východu a bojům Izraele s teroristickým hnutím Hamás. I tady se Woodward dostal k pozoruhodným zákulisním informacím. I když předcházející stránky nastavily laťku vysoko, při popisu pro Čechy o něco vzdálenějšího konfliktu se čtenář rozhodně nenudí.

Doyen americké novinařiny vklínil do knihy o Bidenově diplomacii také muže, který se v době válek na Ukrajině i Blízkém východě stáhl do sebe a zatímco si nedokáže přiznat, že v roce 2020 prohrál, plánuje na golfových hřištích velký návrat. Příběh knihy, jež vyšla takřka v předvečer amerických voleb, nakonec za autora dopovídají američtí voliči. Ti Donalda Trumpa minulé úterý znovu vyslali do Bílého domu.

Woodward o Trumpovi napsal čtyři knihy, v posledních letech s ním vedl desítky hodin rozhovorů a rozhodně ho nešetří. Dva měsíce před začátkem jeho druhého funkčního období před ním otevřeně varuje: "Donald Trump nejenže není vhodným kandidátem na prezidenta, ale není ani způsobilý vést zemi. Byl mnohem horší než prokazatelně zločinný prezident Richard Nixon. Trump vládl strachem a vztekem. A lhostejností k veřejnému a národnímu zájmu."

