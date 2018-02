Recenze: Film Věčně tvá nevěrná posouvá sexismus na další úroveň. Dobrého na něm není vůbec nic

před 2 hodinami

Na zpatlaný scénář filmu Věčně tvá nevěrná, který spolu natočili Jan Míka a Milan Cieslar, by se dalo nahlížet i trochu smířlivě. Vykresluje totiž myšlenkový obzor stárnoucích mužů, již upřímně nechápou, že doba se změnila a že chlap klátící milenky jak na běžícím pásu není borec, ale směšný loser.

Manželství Milušky v podání Lenky Vlasákové a Josífka v podání Saši Rašilova prochází v novém filmu Milana Cieslara Věčně tvá nevěrná těžkou zkouškou spojenou s partnerským trápením.

Mnohem větší muka ale zažije každý aspoň trochu soudný divák, který věnuje hodinu a půl času tomuto neumětelskému sledu chatrně pospojovaných scén, chabě maskovanému za komedii.

Vidět plejádu dobrých herců a hereček, jak se pitvoří v projektu, který je za hranicemi dobrého vkusu, fyzicky bolí. Nefunguje v něm nic, od katastrofálního scénáře po timing komediálních scén. Snímek přitom nenatočil žádný fušerský debutant, ale autor solidních válečných dramat Krev zmizelého nebo Colette.

"Umění nikdo nečte. Zajímá se o něj deset lidí, kteří si vzájemně mezi sebou rozdávají ceny." Tak zní parafráze zhrzeného výlevu postavy neúspěšného spisovatele, kterého ve snímku ztvárnil Jiří Lábus.

Zdá se, že by to mohlo být i krédo samotného režiséra, jenž česká kina v posledních letech zásobuje podprůměrnými, ale divácky úspěšnými komediemi. Předposlední z nich, Špindl, od prosincové premiéry překročila hranici čtvrt milionu diváků. Ještě nikdy ale Cieslar nešel tak moc naproti těm nejnižším šovinistickým pudům cílové skupiny diváků TV Barrandov.

Hlavní hrdina snímku Josífek, zkrachovalý majitel nakladatelství, je sobecký, vypočítavý a morálně naprosto zkažený grázl. Potkáváme ho v situaci, kdy mu exekutor obstaví rodinnou vilu. Místo aby se situací něco dělal, obšťastňuje dvě milenky. Praskne to na něj v situaci, kdy zálety maskuje návštěvou vymyšleného pohřbu vlastní tety Marty (Vilma Cibulková), jež ale jako na potvoru přijede na neohlášenou návštěvu.

V realitě by proutníka typu Josefa čekaly kufry přede dveřmi, ve fikčním Cieslarově světě jsou ovšem chlapi kanci, kteří si občas potřebují vyhodit z kopýtka, a ženy puťky, které to musí snést.

Lenka Vlasáková si před osmi lety podobnou roli zahrála ve Vejdělkových Ženách v pokušení, což je film, který byl v době svého vzniku kritizován za stereotypní zobrazení mužských a ženských rolí. Proti Cieslarově slátanině je to ale snímek formátu Ingmara Bergmana.

Ve scénáři Jana Míky, o němž se v 90. letech díky autorství seriálů jako Život na zámku nebo Náměstíčko z nějakého důvodu mluvilo jako o novodobém Jaroslavu Dietlovi, nejsou funkční ani ty nejzákladnější motivace jednání postav.

Fantasmagorická je už základní zápletka: teta Marta coby manželská poradkyně začne fušovat do vztahů svých příbuzných a vymyslí, že jim prospěje, když se vzájemně nechají nachytat in flagranti. Proč? Bůh ví. V tu chvíli to možná divákům vystaveným koncentrované dávce předchozích nelogičností už ani nepřijde divné.

Věčně tvá nevěrná Česká komedie

2018, 92 minut

Režie: Milan Cieslar

Scénář: Jan Míka

Hrají: Lenka Vlasáková, Vilma Cibulková, Saša Rašilov nejml., Sára Sandeva, Natalia Germani, Jiří Lábus, Filip Blažek, Pavel Kříž a další

Premiéra: 22. února 2018

Hodnocení Aktuálně.cz: 5 %

Ve skutečnosti tato dějová linka Míkovi a Cieslarovi slouží jen k dalším sexistickým výlevům. Milušce nedopřejí ani ten nejmenší triumf v podobě dokonané nevěry, naopak jí ústy tety Marty vyčtou, že si za manželovy zálety může tak trochu sama, protože doma chodí pořád v teplácích.

Tím, že se ve filmu vysmívají erektivní dysfunkci jednoho z vedlejších hrdinů a jiné postavy pojmenovávají příjmeními Prut a Kláda, říkají nakonec tvůrci sami o sobě víc, než by možná chtěli.