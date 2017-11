Recenze: Film Na shledanou tam nahoře rozverně účtuje s dějinami. Tak, jak to umí jen Francouzi

před 1 hodinou

Na shledanou tam nahoře je francouzský film, který letos uspěl na festivalu v San Sebastianu a ozdobí také letošní tuzemský Festival francouzského filmu. Jedná se o výpravný snímek zasazený do období konce první světové války, i když je však lemovaný obrazy zmaru a utrpení, tón vyprávění není prvoplánově depresivní nebo sentimentální. "Nejde o vlastenecký film o hrdinství a obětech, není to dokonce ani antiválečný film o absurditě války. Je to snímek o lidech, kteří jsou válkou vytlačeni na okraj společnosti a kteří se snaží z krutosti doby a svého osudu vytřískat, co se dá," píše v recenzi Jan Gregor.

Film Na shledanou tam nahoře režiséra Alberta Dupontela mate tělem. Je to výpravný snímek zasazený do období konce první světové války, i když je však lemovaný obrazy zmaru a utrpení, tón vyprávění není prvoplánově depresivní nebo sentimentální. Recenze: Film Rock'n Roll si zábavně utahuje z hereckého ega i mužské touhy po věčném mládí číst článek Příběh tří kolegů z jednoho regimentu, jejichž cesty se i po skončení konfliktu protnou díky byznysu parazitujícím na lidském neštěstí, je spíš tragikomický a dokonce i lehce potměšilý. S takto rozverným espritem umějí účtovat s vlastními dějinami vážně snad jen Francouzi. Na shledanou tam nahoře je překvapivě věrnou adaptací nejen litery, ale i ducha předlohy Pierrea Lemaitrea, která se ve Francii stala nečekaným hitem poté, co autor, považovaný do té doby spíše za slušného řemeslníka v oblasti thrillerů, získal prestižní Gouncortovu cenu. Označení jeho nejúspěšnějšího opusu za historický se však brání: jde prý jednoznačně o dílo pikareskní, jak se nazývají romány, v nichž je hlavním hrdinou sympatický dareba. Což je postřeh, který se dá vztáhnout i na film samotný. Nejde o vlastenecký film o hrdinství a obětech, není to dokonce ani antiválečný film o absurditě války. Je to snímek o lidech, kteří jsou válkou vytlačeni na okraj společnosti a kteří se snaží z krutosti doby a svého osudu vytřískat, co se dá. Takovým hrdinou je bezvýznamný účetní Albert, kterého ztvárnil sám režisér. V nesmyslné bitvě pár dnů před koncem války, již vyprovokuje ambiciózní poručík Pradelle (Laurent Lafitte), ho v poslední chvíli ho vytáhne ze zasypané jámy po granátu mladý talentovaný malíř Edouard (Nahuel Pérez Biscayart). Jeďte do Varnsdorfu a zjistíte, proč volby dopadly, jak dopadly, říkají autoři filmu Nic jako dřív číst článek V ten moment ovšem střepina znetvoří zachránci dolní část obličeje. V lazaretu Albert na Edouardovu žádost zfalšuje jeho smrt. Zraněný mladík se totiž nechce vrátit domů k despotickému otci - velkopodnikateli (Niels Arestrup). Nastává doba poválečné rekonstrukce a osudy postav se nepřestávají protínat. Albert poskytuje azyl znetvořenému Edouardovi, jenž se vyžívá v tvorbě obličejových masek a v melancholických náladách. Nenáviděný Pradelle si vezme Edouardovu sestru a dělá kariéru v prudce se rozvíjejícím oboru pohřebnictví. Edouard se rozhodne vytvořit návrhy na vlastenecké pomníky na upomínku padlých, které poptává takřka každá obec. Mají s Albertem v plánu shrábnout zálohy a zmizet ze země. Do hladkého průběhu podvodu ovšem zasáhne Edouardův podezřívavý otec. Košatý děj plyne v rychlém tempu a nenechá diváka vydechnout. Nedá mu zároveň ani prostor k zamýšlení, jestli těch nepravděpodobných náhod není na jeden film až příliš a jestli jsou motivace chování postav dostatečně logické. Na shledanou tam nahoře. | Foto: Gaumont Distribution Režisér ale pracuje s přiznaně brakovou zápletkou velmi důmyslně a vytváří dojem přijemně cynické a nadčasové frašky o hamižné povaze lidství. Herecké výkony jsou s výjimkou civilně impozantního patriarchy v podání Nielse Arestrupa lehce hysterické až afektované a pěkně se kloubí s dlouhými a vynalézavými jízdami kamery, které akci na plátně dodávají další dynamiku. Na shledanou tam nahoře Francouzská komedie, 2017

117 minut

Režie: Albert Dupontel

Předloha: Pierre Lemaitre (kniha)

Hrají: Mélanie Thierryová, Émilie Dequenneová, Niels Arestrup, Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Nahuel Pérez Biscayart a další

Distribuční premiéra v České republice: 7. 12. 2017

Hodnocení Aktuálně.cz: 80 % Na shledanou tam nahoře je dosud nejvýpravnější a nejambicióznější režijní projekt herce Alberta Dupontela a je třeba uznat, že nesnadnou látku převedl na plátno s nečekanou lehkostí a bravurou. Poetika snímku může připomínat filmy Jean-Pierrea Jeuneta nebo dokonce i Baze Luhrmanna. Je to okázalá filmařina, jíž se ovšem daří vystavět emoční pouto k ústřední dvojici hrdinů, kteří mají ke vzorňákům daleko. Když Albert sedí na policejní stanici kdesi v marocké poušti a vyšetřovateli přežvýkává příběh svého zločinu, nejspíš se nenajde nikdo, kdo by mu nepřál happyend.

