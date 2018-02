Pozdrav Slnku oslavuje 100. desku slovenského vydavatelství. Je plný skvělých nápadů a coververzí

před 3 hodinami

Na počátku slovenského vydavatelství Slnko Records byla chuť vydat vlastní písničky, o sedmnáct let později má jeho duše Jana "Shina" Lokšenincová v ruce album Pozdrav Slnku, které završilo první stovku do světa poslaných nahrávek. Pozdrav je plný nápaditých coververzí kapel, které jsou s vydavatelstvím spojené, a nabízí i zbrusu novou píseň Jany Kirschner.

Z bratislavského vydavatelství Slnko se stalo synonymum slovenské kvality: kapely a interpreti, kteří zde vydávají - například Jana Kirschner, Katarzia, Korben Dallas a nověji třeba Katarína Máliková -, patří mezi nejzajímavější jména, která je možné slyšet v klubech, na festivalech a občas i v rádiích.

Ti spolu s písničkářem, který si říká Archivný chlapec, skupinami Živé kvety, Bad Karma Boy nebo Billy Barman či zpěvačkou Tante Elze a Evou Tolstovou spojili síly a v netradičních kombinacích se pustili do coververzí dalších spřátelených muzikantů, sdružených okolo značky.

Album Pozdrav Slnku nastavuje samo sobě vysokou laťku už od první skladby. Archivný chlapec přezpíval Slnko je vo veži košické rockové kapely Kolowrat. Díky sitáru hostujícího Daniela Salontaye a výrazně odlišné barvě hlasu, než je ta, již má zpěvák Kolowratu Rasťo Rusnák, píseň dotáhl do místy až psychedelické podoby.

Skvěle si se skladbou Beh indierockových Korben Dallas poradila písničkářka Katarzia, do nové aranže zapojila i elektroniku a přispěla také kusem svého textu.

Ve zcela nové Momentce na náměstí pak Jana Kirschner s Katarzií za pomoci producenta Eddiho Stevense připomínají experimentální cestu, jíž se s posledními alby v Londýně žijící hudebnice vydává.

K silným momentům patří i vzpomínka indierockové kapely Billy Barman na elektropopové Noisecut, jejichž činnost předčasně ukončila tragická smrt zpěvačky Bety Majerníkové.

Bratislavské Živé kvety předělaly Ranné správy, jazzrockovou píseň z počátku 80. let od Deža Ursinyho a Ivana Štrpky. Houslová mezihra místo kytarové, typicky ursinovský zvuk kláves a moment, kdy zpěvačka Lucia Piussi s folkovým nádechem frázuje tak, jak to známe z Ursinyho písní, je osvěžující nejen pro zvuk samotných Živých kvetů, ale i v rámci celého slnkovského alba.

Dvanáct skladeb na albu, jež v podstatě nemá slabé místo, tak vysílá jasný vzkaz, že slovenská alternativní scéna je na začátku roku 2018 ve velmi dobré formě.

Na Pozdrav Slnku přispěla i sama Shina se svou kapelou Longital. Zámek z porcelánu od již zmíněného Kolowratu prý zvolila hlavně kvůli odkazu. Zpívá se tu: Nezáleží, do ktorých dverí si vkročil, koľko sĺz ti prúdom premyje oči. To jediné, čo nesmie nikdy skončiť, je láska.

Po prvním poslechu však Shině v paměti nejvíc utkvěla Malá krajina, píseň, v níž spojily síly Katarzia s folklorem ovlivněnou zpěvačkou Katarínou Málikovou. "Obě dvě Katky (Kubošiová alias Katarzia, pozn. red.) mi dělají velkou radost. V té písničce vzniklo zajímavé kouzlo. A zároveň to pro mě bylo překvapení, nevěděla jsem, co připravují," dodává.

S nápadem na Pozdrav Slnku přišel kolega z vydavatelství Ondrej Geče. Když Shina přemýšlela, kterému z chystaných alba přidělit přelomové číslo sto, navrhl kompilační nahrávku, jež by formou coververzí propojila současnost s minulostí. Zbytek vydavatelství nechalo na interpretech.

Slnko a rok 2018 Letos by na Slnko Records mělo vyjít zhruba deset nových alb, například spolupráce Ľubo Burgra s mladým producentem Pjonim, deska jazzové zpěvačky Sisy Fehérové i Katarzie s Pjonim, kteří dělají hudbu k divadlení hře, sólové album Moniky Midriakové z Monikino Kino či novinka Zuzany Homolové.





s mladým producentem , deska jazzové zpěvačky i s , kteří dělají hudbu k divadlení hře, sólové album z Monikino Kino či novinka . Chystá se také Slnko Sessions, zvukově-obrazová vizitka kapely. Ta odehraje vždy tři písně na pěkném místě s nejvěrnějšími fanoušky. "Bude to projekt pro začínající nebo ne tolik známé skupiny," dodává Shina.

"Líbí se mi, když se lidé dokážou navzájem inspirovat a pomáhat si, i když nejde o žádnou krizovou situaci," říká Shina. "Muzikanti to dělají často proto, že se tak navzájem obohatí a udělají spolu něco, co by každý sám nedal. Ale aby něco vzniklo, je třeba dát zadání a deadline, to na umělce funguje nejlépe."

Za přelomové momenty vydavatelství Slnko Records považuje Shina rok 2003, kdy začala cédéčka lisovat a několik desek z katalogu značky vzal do distribuce český Black Point, rok 2008, kdy jí na půl úvazku začala pomáhat sestra, a rok 2013, kdy Slnko v už tak nabitém roce vydalo narychlo Moruši bielou od Jany Kirschner. Hudebnice se tehdy nedomluvila s jinými značkami a poprosila Slnko dva měsíce před termínem vydání o pomoc.

Pětitisícová várka se rozprodala za tři týdny, před Vánocemi pak ze všech stran zvonily telefony s žádostí o další várku. Dodnes se Moruše biele prodalo přes 16 tisíc kusů.