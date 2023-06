"Poslední nahrávka Beatles." Umělá inteligence vytvoří novou píseň legendární skupiny

Britský hudebník Paul McCartney toto úterý ve vysílání stanice BBC uvedl, že použil umělou inteligenci k vytvoření "poslední nahrávky Beatles". Program v písni dotvoří hlas zpěváka Johna Lennona, který zemřel v roce 1980. Využije k tomu jeho dřívější nahrávky, skladba vyjde ještě letos. O jakou konkrétní píseň půjde, McCartney neprozradil, píše BBC News.

"Právě jsme ji dokončili a vyjde letos," uvedl McCartney. Podle BBC by to mohla být píseň Now And Then, kterou Lennon napsal v roce 1978. Zbývající tři členové kapely zvažovali její nahrání už v 90. letech, ale nakonec od toho po jedné zkoušce upustili.

Podkladem pro vznik písně by mohly být zvukové záznamy, které Lennon nahrál krátce před smrtí ve svém bytě za doprovodu piana a adresoval je McCartneymu. Zvuk z kazet vyčistil producent Jeff Lynne a v letech 1995 a 1996 díky tomu vyšly skladby Free As A Bird a Real Love, které byly prvními písněmi od Beatles po pětadvacetileté pauze.

