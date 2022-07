Podcast: Na duchy věří Thajci, Laosané i Khmerové. Nedělám si z toho legraci

České basketbalistky do 20 let si na mistrovství Evropy v Šoproni zahrají o medaile. V dnešním čtvrtfinále porazily 64:43 Polsko a o finále se utkají s vítězem zápasu mezi Francií a Portugalskem

Výběr trenérky Romany Ptáčkové měl do začátku navrch. O postupu do semifinále Češky definitivně rozhodly ve třetí čtvrtině, kterou ovládly 26:10 a do závěrečného dějství vstupovaly s dvacetibodovým náskokem.

Nejlepší střelkyní zápasu byla v českém dresu Dominika Paurová s 15 body, deset bodů přidala Petra Malíková. Polkám nepomohlo ani 13 bodů nejlepší střelkyně dosavadního průběhu šampionátu Magdaleny Szymkiewiczové.

Češky, které v roce 2018 postoupily z druhé divize, v semifinále čekají vítězky večerního duelu mezi Portugalskem a Francii, kterou minulý týden ve skupině zdolaly 59:54. O medaile mezi elitou si zahrají poprvé od roku 2004, kdy skončily třetí.