Podcast: Kacířská hnutí jsou detektivkou sama o sobě

Duchovnímu Církve československé husitské Martinu Chadimovi přišlo, že současné historické romány jdou trochu po povrchu. „Buď jsou to čisté fantasy bez reálného podkladu, nebo byly napsané hantýrkou 21. století, kde spolu lidé mluví jako v tramvaji, jen mají historická jména. To mi vadilo,“ vysvětluje, co ho přimělo sepsat historickou prózu Poslední kacíř, kterou právě vydalo nakladatelství Argo.

Třiapadesátiletý Chadima při líčení středověku naopak vsadil na odkazy z Bible a tehdejší obavy z konce světa. "Doba byla ponořena do apokalyptiky, do očekávání velkého zlomu, velkého průšvihu. Což bylo zakódováno v jazyce Apokalypsy svatého Jana, případně v prorockých spisech velkých evropských mystiků. Evropa se nacházela v hluboké krizi a lidé byli vyděšeni. Ti nejobyčejnější si mysleli, že přijde Antikrist a dojde ke strašlivé katastrofě," popisuje.

Podcast s Martinem Chadimou si můžete poslechnout zde:

Poslední kacíř se odehrává ve středověké Praze na prahu husitských válek, v letech 1419 a 1420. Důležitým motivem je myšlení "manichejců, bogomilů, valdenských a všech dalších spřaženců, kteří se hlásí ke kacíři Husovi", vyjmenovává jedna z postav románu ty, kdo se ocitli mino oficiální nauku víry, jak ji hlásala církev.

"Velká kacířská nebo heretická hnutí jsou detektivkou sama o sobě. Ti lidé byli nesmírně originální, provokativní a šli za svým v podstatě až do smrti," dodává Martin Chadima. "Věděl jsem, že se nevyhnu teologickým disputacím. A přiznám, že jsem hodně vsadil na inteligenci čtenářů."

V knize se zabývá historií konkrétních lidí, tedy jak se ve středověku oblékali nebo co jedli. Zároveň chce přiblížit dobové myšlení.

"Středověk je ponořen do mlhy apokalyptického snění, v němž je mimochodem mnoho pozitivního a nadějného. Je totiž velmi barevné, protože každá rostlinka, zvíře a planeta jsou zařazené do smysluplného systému. Ale samozřejmě do něj pronikají temné paprsky zla, které se snaží zemi ovládnout," přibližuje autor zápletku Posledního kacíře.

Rozvahy o zlu a dobru dnes, na rozdíl od evropského středověku, probíhají jinde než v disputacích o správnosti víry. "Myslím, že kacíři už vymřeli," uvažuje Chadima, "sebeoriginálnější názor je pohlcen mainstreamem, sežvýkán a vyplivnutý jako produkt. Kdybychom ale chtěli pro kacíře dneška najít pojem v českém slovníku, byl by to umělec. Měl by provokovat, jít proti mainstreamu, měli by mu nadávat a měl by trpět hlady," uzavírá.

Vítejte u podcastu Na dotek. Hostem Petra Viziny je spisovatel a duchovní Martin Chadima. Ukázky z jeho románu Poslední kacíř čte Eva Srpová. K poslechu na platformách: Soundcloud, Spotify, Spreaker, Apple Podcasty a Google Podcasty.