Netflix slaví 20. narozeniny a má velké plány. Podle kritiků však postrádá jasnou identitu

před 38 minutami

Společnost Netflix, která přes internet nabízí filmy a seriály, vznikla přesně před dvaceti lety - 20. srpna 1997. Nyní má ve více než 190 zemích okolo 104 milionů předplatitelů. Ještě v roce 2012 byla nabídka Netflixu dostupná pouze v angličtině, španělštině a portugalštině, nyní už nabízí programy ve dvaceti jazycích. Od loňského roku je k dispozici i v České republice. Od příštího roku bude mít na Netflixu svou konverzační show moderátorská legenda David Letterman, který v roce 2015 opustil televizi CBS. Pro Netflx v současné době píše nový seriál i autor Simpsonových Matt Groening.

Americká firma Netflix, která přes internet nabízí filmy a seriály, dnes slaví dvacáté narozeniny. Původně fungovala jako internetová videopůjčovna filmů na DVD, postupem času se ale proměnila.

Od ledna 2016 funguje i v České republice: s českými titulky si můžeme přes Netflix pustit 110 titulů. Prvním českým filmem, který se v nabídce globální videotéky objevil, je Lída Baarová Filipa Renče.

"Nabídka titulů Netflixu v Česku stále nedosahuje takového množství jako v USA nebo i západních evropských zemích, ale postupně se to zlepšuje. Služba ale i přesto umožňuje objevovat nové tituly třeba i ze světa japonských manga filmů nebo seriálů. Lokalizaci podporuje Netflix i svým speciálním programem pro překladatele, ale 110 titulů je, ve srovnání třeba s Polskem, zatím jen začátek," podotkl Jan Beránek z odborného serveru Lupa.cz.

Vedle Lídy Baarové a několika animovaných seriálů v českém znění se titulky objevují například u starších hitů, jako je Nespoutaný Django, Resident Evil, Amazing Spider-Man nebo u seriálů Orange Is The New Black, Daredevil, Dům z karet či Narcos.

Netflix také podpořil film Martina Mrnky o Miladě Horákové, který se v kinech objeví 2. listopadu.

Stopa Netflixu se objevila na karlovarském festivalu, kde mohli diváci vidět snímek Bestie bez vlasti, který Netflix produkoval, či film Belgica. Ten Netflix koupil po premiéře v Sundance.

Netflix Společnost Netflix fungovala od roku 1997 jako internetová videopůjčovna filmů na DVD. Později začala firma poskytovat filmy a další pořady přes internet.

fungovala jako internetová videopůjčovna filmů na DVD. Později začala firma poskytovat filmy a další pořady přes internet. Společnost založili počítačový expert, matematik a současný šéf Netflixu Reed Hastings Jr. (56), který rovněž působí ve vedení společnosti Facebook, a podnikatel Marc Bernays Randolph (59) v kalifornském městečku Scotts Valley. Firma nyní sídlí v Los Gatos.

(56), který rovněž působí ve vedení společnosti Facebook, a podnikatel (59) v kalifornském městečku Scotts Valley. Firma nyní sídlí v Los Gatos. V začátcích měl Netflix 30 zaměstnanců a necelou tisícovka DVD. O několik let později začala firma poskytovat streamování obsahu přes internet.

a necelou tisícovka DVD. O několik let později začala firma poskytovat streamování obsahu přes internet. Dnes Netflix zaměstnává 4700 lidí . Celkem nabízí na 5500 filmů, seriálů, zábavních pořadů či dokumentů. Loni utržil 8,8 miliardy dolarů, což bylo o dvě miliardy více než v roce 2015.

. Celkem nabízí na filmů, seriálů, zábavních pořadů či dokumentů. Loni utržil 8,8 miliardy dolarů, což bylo o dvě miliardy více než v roce 2015. Na evropský trh vstoupil v roce 2012 , loni začal nabízet své služby i v Česku.

, loni začal nabízet své služby i v Česku. Netflix denně vysílá kolem 125 milionů hodin seriálů a dalších pořadů . Svým uživatelům nabízí měsíc služeb zdarma. Měsíční předplatné pak stojí od 7,99 eur ( asi 200 Kč ).

. Svým uživatelům nabízí měsíc služeb zdarma. Měsíční předplatné pak stojí od 7,99 eur ( ). Firma vyrábí i vlastní pořady, například populární seriál Dům z karet . Letos chce za vlastní programy utratit šest miliard dolarů.

. Letos chce za vlastní programy utratit šest miliard dolarů. Vytváření původního obsahu je pro Netflix zásadní v soupeření s konkurencí, mezi kterou lze počítat streamovací služby internetového obchodního domu Amazon i YouTube, internetovou televizi Hulu nebo placené kabelové televize FX a HBO .

je pro Netflix zásadní v soupeření s konkurencí, mezi kterou lze počítat streamovací služby internetového obchodního domu Amazon i YouTube, internetovou televizi Hulu nebo placené kabelové televize FX a . Letos Netflix koupil vydavatele komiksů Millarworld. S hrdiny komiksů této firmy plánuje točit filmy a seriály.

Podle uměleckého ředitele Karla Ocha ale karlovarský festival zvláštní sekci kvůli snímkům streamovacích stanic typu Netflix nebo Amazon zřizovat nehodlá. Reagoval tak na spor na festivalu v Cannes, kde Netflix uvedl v hlavní soutěži dva své filmy, aniž je hodlal představit ve francouzských kinech.

Více je více

Jak ale poznamenal deník The Washington Post, Netflix - ve snaze být vším - postrádá jasnou identitu.

Na jedné straně je schopen vyrábět prestižní dramata, která sklízejí skvělé kritiky a spoustu nominací na televizní ceny Emmy, na stranu druhou produkuje "zběsilé" tituly jako letní rodinnou krimi ságu Ozark nebo seriál 13 Reasons Why, které si podle listu měly ještě nějaký čas pobýt ve vývojovém inkubátoru.

"V tuto chvíli si Netflix stojí za heslem více je více," konstatoval washingtonský list. Nyní má Netflix na kontě více než 200 původních seriálů, talkshow či kulinářských show. Jen na příští rok chystá také 50 reality show.

Od příštího roku bude mít na Netflixu svou konverzační show moderátorská legenda David Letterman, který v roce 2015 opustil televizi CBS. Rovněž tvůrce animovaných seriálů Simpsonovi a Futurama Matt Groening nově pracuje pro Netflix, píše pro něj seriál Disenchantment.

Režisér Martin Scorsese pak pro streamovací službu natáčí akční kriminálku The Irishman s Robertem De Nirem a Al Pacinem v hlavních rolích.