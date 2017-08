Americký moderátor Letterman se po dvou letech vrací na obrazovku. Na Netflixu bude mít talkshow

před 34 minutami

Americká ikona televizní zábavy David Letterman se znovu objeví na televizních obrazovkách. Komik a moderátor se dohodl se streamovací službou Netflix, kde bude mít celkem šest hodinových talkshow, vždy s jedním hostem. První díl by se měl na Netflixu objevit v průběhu roku 2018.

New York - Americký moderátor, komik a producent David Letterman, který byl v USA několik desetiletí jednou z ikon televizní zábavy, se po dvouleté pauze opět vrací na obrazovky. Prostřednictvím streamovací služby Netflix se divákům ukáže v konverzačních show s jedním pozvaným hostem. Netflix oznámil, že šest hodinových dílů uvede v premiéře někdy v roce 2018.

Letterman, který má v říjnu převzít ocenění Marka Twaina za americký humor, projevil podle agentury AP nadšení ze spolupráce. Před dvěma lety sice odešel na odpočinek, ale nyní to okomentoval slovy: "Pokud míříte do penze, abyste strávili více času s rodinou, nejprve se přesvědčte, co na to rodina".

Sedmdesátiletý Letterman moderoval během 33 let přes šest tisíc epizod zábavného pořadu Late Night with David Letterman. Za svou kariéru získal deset televizních ocenění Emmy a jeho poslední show v květnu 2015 sledovalo bezmála 14 milionů lidí. Ve svém pořadu zpovídal Letterman filmové hvězdy, komiky, ale i americké prezidenty.