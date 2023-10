Olympijský stadion je jako bílý slon. Město, které ho postaví, může přivést na mizinu

Co se děje s olympijskými stadiony a vesnicemi, když největší sportovní událost každých dvou let skončí? Jak se města od Paříže přes Athény po Peking staví k akci, která mívá rozpočet v miliardách dolarů? Česko-japonská dokumentaristka Haruna Honcoop je šest let navštěvovala při natáčení filmu Olympijský mezičas, který má tuto středu premiéru na jihlavském festivalu. A všímá si mnoha rozporů.

1:36 Film Olympijský mezičas uvádí Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava v programové sekci Česká radost. Foto: ČTK / AP | Video: MFDF Ji.hlava

